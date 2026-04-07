Tres categories de protecció des del 2016
P. C.
El catàleg de protecció classifica des del 2016 els establiments emblemàtics en tres categories. L’E1 distingeix establiments de gran interès (destaquen patrimonialment perquè han quedat lliures de modificacions substancials o d’afegits que els puguin desfigurar). L’E2 defineix els d’interès (posseeixen elements o conjunts patrimonials d’interès singular, però que "en intervencions posteriors a la seva construcció han perdut la coherència unitària inicial genuïna"). La categoria E3 és per a elements d’interès paisatgístic, que "encara formen o han format part d’establiments que defineixen un ambient o paisatge urbà determinat, amb valors patrimonials coherents".
La classificació no era la primera, ja que inicialment l’arquitecte Alberto Mejías havia elaborat una primera versió amb una mica menys de 200 locals, que va servir de germen. D’aleshores ençà ha intervingut en nombroses reobertures i ha mirat de vetllar per la preservació de desenes de negocis històrics al ser traspassats. En paral·lel, l’Associació d’Establiments Emblemàtics, creada el 2011 i que presideix Josep Maria Roig, ha reivindicat la defensa del patrimoni immaterial de les botigues, per salvar la seva activitat i no només els seus ornaments.
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones