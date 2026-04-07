Missió lunar
Trump utilitza la missió Artemis 2 per llançar un al·legat polític: "Als EUA tenim moltes coses de les quals estar orgullosos últimament"
Durant la seva conversa amb els astronautes, el republicà també va deixar caure que les retallades pressupostàries a la NASA podrien obligar a endarrerir el calendari de les futures missions Artemis i de la construcció de la primera base permanent en sòl lunar
Valentina Raffio
Aquesta matinada, els quatre astronautes a bord de la missió Artemis 2 han aconseguit fer història. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen s’han convertit oficialment en els humans que més lluny han viatjat des de la Terra. També han estat els primers terrícoles a observar amb els seus propis ulls la cara oculta de la Lluna i fins i tot un espectacular eclipsi solar de gairebé una hora en ple espai. Després de completar aquestes fites, la tripulació es va connectar en directe amb la sala de control terrestre per compartir les seves impressions del moment. En un moment determinat, Donald Trump també es va unir a la trucada per felicitar els astronautes i, sobretot, per utilitzar la missió com un al·legat polític. "Als Estats Units tenim molt de què estar orgullosos últimament", va afirmar el republicà.
La missió Artemis 2, encara que hagi estat liderada per la NASA, no és un projecte exclusivament nord-americà. La nau que ha portat els astronautes al voltant de la Lluna, per exemple, és en gran part de producció europea i amb components elaborats en països com Espanya. Perquè la nau pugui continuar en la seva trajectòria, a més, s’han mobilitzat desenes d’institucions de tot el món perquè facin suport a la xarxa de seguiment. De fet, tal com destaquen els mateixos impulsors d’aquest programa espacial, aquesta missió porta la bandera de més de 50 països que al llarg dels últims anys s’han adherit a l’anomenat "Acord Artemis". Així i tot, Trump ha afirmat que aquesta missió és l’emblema de l’"orgull dels Estats Units". I que demostra que "els Estats Units són insuperables en molts sentits" i que "no som els segons en res".
Enmig d’aquest al·legat patriòtic, Trump també ha felicitat pel seu nom i càrrec els astronautes nord-americans Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch. I després, ha esmentat el nom del canadenc Jeremy Hansen destacant la participació en aquesta missió d’"un veí" i, posteriorment, afegint en to jocós que "és un veí que ens cau bé". "Us agraeixo la vostra valentia. Heu emprès un viatge que feia més de 50 anys que no vèiem. Heu batut un rècord. Esteu inspirant el món sencer amb el vostre viatge", ha afegit el republicà durant la conversa amb els astronautes, en la qual ha afirmat que "som davant d’un moment molt especial".
Futures missions Artemis
Durant la seva conversa amb els astronautes, Trump s’ha atribuït el mèrit de la missió Artemis i ha afirmat que, atès que el programa es va posar en marxa durant el seu primer mandat, ell sent que és "el seu nadó". Tot i que des de la seva arribada a la Casa Blanca, ara ja fa un any, el republicà ha impulsat una ferotge campanya de retallades que ha afectat de manera directa la NASA i el desenvolupament de multitud de projectes espacials com, per exemple, les futures expedicions a la Lluna. Sobre aquesta qüestió Trump ha dit que "després d’aquest viatge en veurem molts més" i que l’objectiu dels Estats Units no és només deixar la seva empremta a la Lluna sinó "establir una base permanent a la Lluna i després anar a Mart". Però al seu torn, ha afirmat que "no sap si ho aconseguiran en el calendari previst", deixant caure que no hi haurà més fons per a aquest tipus d’iniciatives.
És la segona vegada que Trump parla de la missió Artemis des del seu enlairament. El dia del llançament va publicar un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què afirmava que aquest programa lunar és la prova que, en la seva opinió, "els Estats Units estan guanyant a l’espai, a la Terra i en tot el que hi ha entremig. Liderem econòmicament, militarment i, ara, també més enllà de les estrelles", va afirmar el republicà conscient que les seves paraules se situen enmig d’una escalada bèl·lica sense precedents amb l’Iran i, en general, amb una situació complexa a l’Orient Pròxim. "Els Estats Units no només competeixen, dominen. I el món sencer està observant", va afegir el mandatari en un missatge en què, una vegada més, va utilitzar aquesta missió a la Lluna per enviar un missatge polític al món.
