¿Estiu a Catalunya? Els termòmetres continuen pujant, segons el Meteocat

El sol i la calor seran els protagonistes durant la setmana

Bon temps a la platja de la Barceloneta durant la Setmana Santa 2026. / Jordi Otix

Andrea Valenzuela García

L’anticicló i les temperatures especialment càlides han marcat uns dies molt estables a Catalunya durant el pont de Setmana Santa, fins i tot amb unes màximes registrades per sobre dels 25 ºC en molts punts del prelitoral, arribant a superar els 28 ºC en algunes zones.

La previsió meteorològica per a aquesta setmana al territori català encara és d’un clima estable i calmat, amb moltes estones de sol i calor, amb valors que recorden l’estiu.

Tanmateix, l’aproximació de diversos fronts atlàntics i l’entrada d’una massa d’aire fred podria augmentar la nuvolositat i portar un temps advers de cara al cap de setmana a tota la península Ibèrica.

Predicció meteorològica per a aquest dimarts a Catalunya

Aquest dimarts, Catalunya s’ha llevat amb un cel serè, tot i que a partir del migdia la nuvolositat augmentarà i podria deixar intervals de núvols alts fins a les últimes hores de la jornada.

Es preveu que les temperatures tinguin valors similars als dels dies passats, per sobre dels 20 ºC a totes les províncies de la comunitat. A més, no s’esperen precipitacions a cap zona.

El vent serà fluix variable i, a la tarda, predominarà el de component sud, amb algunes ratxes d’intensitat moderada al litoral nord, a les Terres de l'Ebre i a la zona de Ponent, segons anuncia el Meteocat.

Dimecres amb temperatures més altes

De cara a dimecres, l’Aemet espera una altra jornada estable a Catalunya amb bancs de boira al litoral nord i un cel amb nuvolositat alta al matí, i intervals de núvols a la meitat oest a partir del migdia.

És probable que els valors dels termòmetres pugin: a la província de Barcelona s’esperen màximes de 20 ºC, a la de Tarragona de 21 ºC, a la de Girona fins a 26 ºC i, a la de Lleida, és possible que arribin a 29 ºC.

El vent podria ser fluix del nord-est al litoral, amb algunes ratxes fortes, i fluix variable a la resta. Aquest dia estarà marcat per la presència de pols en suspensió.

Dijous calmat

Per a dijous a Catalunya es preveu una jornada calmada, amb núvols baixos al litoral al matí i un cel cobert la resta del dia.

Es preveu que les temperatures continuïn sent igual d’elevades que dimecres, tot i que a la província de Lleida podrien superar els 30 ºC.

La presència de la pols continuarà en suspensió aquest dijous.

El vent serà fluix variable a l’interior, i de component sud amb alguns cops moderats al litoral.

Cap de setmana inestable

El bon temps encara s’espera divendres a Catalunya, però l’arribada de noves pertorbacions podria trencar l’estabilitat de l’anticicló a partir de dissabte.

Fins i tot diumenge podria haver-hi un episodi de precipitacions a tot el territori català.

De Texas a Manresa: Agnès Marquès presenta aquest dimecres la novel·la guanyadora del Ramon Llull

Althaia tracta el paper de la dieta i de la veu en la millora de la qualitat de vida de les persones amb Parkinson

Milloren la carretera de Viver de Navàs al seu pas pel nucli urbà

Almenys un mort en un atemptat amb fusells d'assalt davant del consolat israelià d'Istanbul

Cas de la brutal pallissa a un menor a Sant Joan: què en sabem fins ara?

El fill d'Ábalos diu que no "custodia" diners del seu pare i desmenteix haver parlat "en clau" amb Koldo García

El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026 i que molts no estan fent servir

La gestió del personal, principal repte de les empreses de Solsona i Cardona

