Reptes locals i de país
Albert Dalmau, a l’I Fòrum Municipalisme: "Habitatge, seguretat i competitivitat no es poden resoldre sense col·laboració"
El conseller de la Presidència insta a traduir consensos en majories parlamentàries en un diàleg amb el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez
Meritxell M. Pauné
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat aquest dimecres a l’I Fòrum Municipalisme organitzat per Prensa Ibérica i EL PERIÓDICO que els reptes locals i de país més importants exigeixen posar-se d'acord amb tots els nivells. En un diàleg amb el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, el conseller ha situat l’habitatge, la seguretat i la competitivitat econòmica com els tres grans reptes estratègics de Catalunya i ha advertit que no es poden afrontar des de l’aïllament polític. "No hi ha cap d’aquests reptes que no passi per la col·laboració entre la Generalitat i els ajuntaments, com tampoc no és possible sense el sector privat i el tercer sector social, ni tampoc sense col·laboració entre els governs de Catalunya i Espanya", ha asseverat.
"Si no col·laborem entre nosaltres, som massa petits per resoldre les coses... No es cobriria la Gran Via, ni s’ampliaria l’hospital de Tortosa", ha exemplificat, per recordar també pactes com la incorporació de nous agents dels Mossos d’Esquadra o la posada en marxa de cinc tribunals al partit judicial de Barcelona per frenar la multireincidència. En aquest sentit, ha apel·lat als partits polítics perquè uneixin esforços i donin resposta a demandes transversals del món local, en què els consensos entre diferents colors polítics són més freqüents. "Hem de ser capaços de traduir aquests consensos en un mateix vot al Parlament", ha reivindicat. I ho ha il·lustrat amb una legislació concreta: "Quan parlem d’energies renovables, necessitem trobar la mateixa majoria per fer les coses més fàcils, no més complicades".
D’altra banda, ha donat la raó a la desena d’alcaldes que han participat en les dues primeres taules rodones del fòrum, que s’han queixat de la lentitud de la tramitació de projectes per l’augment de la burocràcia en els últims anys. "A tots ens frustra", hi ha coincidit, per assenyalar que el futur hospital Clínic a la Diagonal es preveu per al 2030, tot i que el concurs arquitectònic es llanci aquest mateix 2026. Amb tot, ha posat en valor el poder transformador del municipalisme, a través de les seves competències sobre l’ús del sòl. "A les mans de tots els alcaldes hi ha l’urbanisme, que és l’eina més poderosa que tenim per transformar el país".
"La dècada d’austeritat és el pitjor que hem fet per a la nostra cohesió social i competitivitat", ha lamentat, assenyalant que la Xina construïa grans ports mentre Europa estava en recessió. "No hi ha prou recursos a les administracions per recuperar tot aquest temps perdut, ni podem suportar l’augment fiscal que requeriria", ha assenyalat. Per això, ha receptat maximitzar la col·laboració publicoprivada, en habitatge, prestació de serveis i també en carreteres i obres ferroviàries. Ara, a la posada al dia s’hi suma l’increment de població: "La Catalunya dels 10 milions d’habitants no és aspiracional, no hi som, però cal fer un salt endavant perquè la Catalunya actual de 8 milions tingui els serveis que necessita".
Simplificació administrativa
Preguntat per la iniciativa de Presidència de facilitar la incorporació d’interventors i secretaris municipals en consistoris petits, Dalmau ha celebrat la recuperació de la competència catalana després d’un acord amb ERC i Junts. "El nostre objectiu és treure la primera convocatòria de les 540 places que cal reposar", ha concretat. Ha qüestionat que l’exigència burocràtica hagi de ser la mateixa per a una gran ciutat que per a un municipi de 200 habitants, que potser té un sol funcionari mitja jornada al dia exercint d’interventor i secretari alhora: "La igualtat és tractar igual els iguals i diferent els diferents".
En aquest sentit, ha apostat per trobar mecanismes de "discriminació positiva en la reducció de burocràcia i en el finançament" per als més petits. Malgrat comprendre que tot alcalde "batalla" per aconseguir el màxim de recursos econòmics, ha demanat entendre que per a una gran ciutat "un milió d’euros més per millorar escoles no suposa la gran diferència", mentre que per a un poble 80.000 euros poden suposar un abans i un després.
Així, ha advocat per revertir l’acumulació de filtres i procediments: "A l’inici de la democràcia tothom formava part d’un procés de construcció, mentre que ara sembla que visquem un moment de desconfiança col·lectiva amb tants pesos i contrapesos". "Necessitem que els secretaris i interventors acompanyin els municipis en aquesta transformació!", ha animat. "Qui té un bon secretari o interventor, té un tresor!", ha conclòs.
