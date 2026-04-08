Apagada total a la Font de Montjuïc de Barcelona: es queda sense aigua, llum i música durant uns dies
La Font Màgica de Montjuïc no oferirà espectacles entre el 9 i l’11 d’abril, és a dir, des de dijous fins dissabte d’aquesta setmana. Durant aquests tres dies, la instal·lació romandrà completament aturada, sense aigua, il·luminació ni música.
La interrupció respon a treballs tècnics pendents a l’interior de la font que requereixen la suspensió total de l’activitat. En conseqüència, no hi haurà sessions a l’avinguda Maria Cristina durant aquestes dates.
L’actuació es produeix després de la renovació del sistema de so, que ha incorporat altaveus a l’interior de la font per millorar la qualitat i la distribució acústica, així com per adaptar-se a la normativa i reduir l’impacte a l’entorn.
Aquests treballs se sumen a les millores executades a la font el 2025, quan es va actualitzar el sistema de control i es va substituir la il·luminació per tecnologia LED, amb una reducció significativa del consum energètic.
Està previst que la font recuperi el funcionament habitual un cop finalitzin les actuacions.
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre