Tall temporal

Apagada total a la Font de Montjuïc de Barcelona: es queda sense aigua, llum i música durant uns dies

La font màgica de Montjuïc, parada. / Ferran Nadeu / EPC

La Font Màgica de Montjuïc no oferirà espectacles entre el 9 i l’11 d’abril, és a dir, des de dijous fins dissabte d’aquesta setmana. Durant aquests tres dies, la instal·lació romandrà completament aturada, sense aigua, il·luminació ni música.

La interrupció respon a treballs tècnics pendents a l’interior de la font que requereixen la suspensió total de l’activitat. En conseqüència, no hi haurà sessions a l’avinguda Maria Cristina durant aquestes dates.

L’actuació es produeix després de la renovació del sistema de so, que ha incorporat altaveus a l’interior de la font per millorar la qualitat i la distribució acústica, així com per adaptar-se a la normativa i reduir l’impacte a l’entorn.

Aquests treballs se sumen a les millores executades a la font el 2025, quan es va actualitzar el sistema de control i es va substituir la il·luminació per tecnologia LED, amb una reducció significativa del consum energètic.

Està previst que la font recuperi el funcionament habitual un cop finalitzin les actuacions.

