Artemis posa rumb a la Terra després d’obtenir imatges històriques de la Lluna
Els quatre astronautes de la missió es van convertir ahir a la matinada en els primers humans a veure en directe la cara oculta del satèl·lit. "Ha sigut realment sorprenent", va afirmar el pilot de la nau Victor Glover.
Valentina Raffio
Dimarts a la matinada, la missió Artemis 2 va completar la part més emocionant del seu viatge espacial. Els astronautes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen es van convertir oficialment en els humans que més lluny han viatjat des de la Terra. També van ser els primers a observar la cara oculta de la Lluna i un espectacular eclipsi solar de gairebé una hora en ple espai. Després de finalitzar el recorregut, en el qual la nau va arribar a situar-se a tot just 6.400 quilòmetres de la superfície lunar, els tripulants de la missió van connectar amb la sala de control per compartir la seva experiència i explicar tot el que van veure a la cara oculta de la Lluna abans d’emprendre el camí de tornada cap a la Terra. "Hem pogut observar zones mai abans vistes per un humà, ni tan sols durant el programa Apolo", va destacar Wiseman, el capità de la missió. "Ha sigut realment sorprenent", va afegir Glover.
La missió va arribar ahir a la matinada al seu punt més pròxim a la Lluna i va fer un sobrevol lunar per la cara oculta del satèl·lit terrestre. En els primers reports, els astronautes van relatar escenes tan espectaculars com els "centelleigs" causats probablement per l’impacte de fins a quatre meteorits damunt de la superfície lunar just davant dels seus ulls. "Es tracta d’un panorama molt diferent del que veiem des de la Terra. Els colors i els relleus són molt diferents dels que solem veure. Hi ha molts cràters", va explicar Hansen, que va definir l’experiència de convertir-se en un dels primers éssers humans a veure algunes regions remotes del sòl lunar com "una cosa extraordinària" i per la qual cosa estarà "eternament agraït".
Segons van relatar els astronautes, un dels moments més emocionants va ser quan, a causa de la trajectòria de la nau, es van quedar més de 40 minuts incomunicats amb la Terra i van haver de prendre els comandaments alhora que duien a terme observacions científiques de la superfície lunar. "Reconec que quan vam perdre la connexió amb la sala de control em vaig parar a resar una petita oració i després vaig continuar amb la ciència", va relatar Glover. "Siguem sincers, el primer que vam fer va ser menjar galetes de xarop d’auró i després seguir amb la nostra feina", va afegir, en to bromista, Wiseman.
Koch, per la seva banda, va relatar amb gran emoció el moment en què, després de sortir de la cara oculta de la Lluna, la nau va tornar a veure la silueta terrestre. "Aquella escena em va fer pensar com d’especial és el nostre planeta", va reflexionar l’astronauta, que, durant el seu discurs, va agrair a totes les persones que han fet possible la missió. "Mai estaríem aquí sense les missions Apolo. Sense pioners com Armstrong (el primer home a trepitjar la Lluna) o Katherine Johnson (una de les matemàtiques més importants de la NASA durant l’arrencada de la carrera espacial). Res d’això seria possible sense els científics, sense els moviments pels drets civils, sense els col·laboradors internacionals que han treballat en aquesta missió. Cada cargol, cada vàlvula, cada component és un assoliment compartit", va defensar amb orgull la que ara ja és oficialment la primera dona a haver viatjat a la Lluna.
Fer caure barreres
Glover, com a primer afroamericà a viatjar a la Lluna, també va aprofitar l’ocasió per parlar de la importància d’aquesta missió per inspirar les noves generacions i, sobretot, per fer caure barreres. "No deixo de pensar en les meves filles, en totes les persones que ens estan veient, en tots aquells que poden sentir-se inspirats pel nostre viatge", va destacar l’astronauta.
Ahir, el sisè dia de vol de la missió, la nau espacial Orión es va allunyar progressivament de l’entorn gravitatori de la Lluna i va començar el camí de tornada a la Terra. L’atenció se centrarà avui a fer proves pràctiques relacionades amb la seguretat i el control de la nau. En primer lloc, la tripulació posarà a prova la capacitat de reacció davant possibles esdeveniments de radiació intensa, com tempestes solars. A més, es recopilaran dades dels nivells de radiació dins la nau. Cap al final del dia, els astronautes assumiran temporalment el control manual de la nau i executaran diverses maniobres, i avaluaran diferents formes d’orientació i comprovaran com respon el sistema en situacions reals.
Demà, últim dia complet a l’espai, estarà dedicat principalment a la preparació de la tornada. Finalment, divendres estarà enfocat en el retorn segur a la Terra. I dissabte, al voltant de les dues de la matinada (a Espanya), la càpsula ameritzarà a l’oceà, on equips especialitzats estaran a punt per recuperar la tripulació i donar per acabada la missió.
Subscriu-te per seguir llegint
