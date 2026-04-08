Conferència davant empresaris
Collboni defensa reformar la reserva del 30% a Barcelona perquè la construcció privada flueixi
L’alcalde recalca que la ciutat emergeix com un «espai segur i amb estabilitat política» enmig de la convulsió per la guerra a l’Orient Mitjà i afirma que ha captat un 20% més d’inversors des de principis d’any que en tot el 2025
Barcelona afirma que només ha obtingut 34 pisos socials amb la reserva del 30% des del 2018
Jordi Ribalaygue
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha emfatitzat aquest dimecres que les convulsions en l’escena internacional per la guerra a l’Orient Mitjà brinden una oportunitat perquè la ciutat atragui atenció i inversió foranes. De fet, ha explicat davant empresaris a la seu de Foment del Treball que la capital catalana ha captat un 20% més d’inversors en els primers mesos d’aquest any que en tot el 2025.
«Enmig del context de la treva amb l’Iran però no amb el Líban, que també mereix la pau, Barcelona emergeix com a espai segur i amb estabilitat política», ha assenyalat Collboni en un acte de la patronal catalana. «Són dos requisits que fa uns anys no eren evidents i ara són una realitat necessària per tenir horitzons a mitjà i llarg termini», ha destacat. Al seu torn, Collboni ha remarcat que, malgrat jutjar que l’economia progressa a l’urbs, «hi continua havent famílies i gent que no arriba a final de mes i hi ha sectors de la ciutat que pateixen la desigualtat de sempre».
«La meva principal preocupació continua sent reduir desigualtats i que hi hagi menys famílies que tinguin dificultats per arribar a final de mes», ha assegurat l’alcalde, que s’ha referit en especial a les dificultats per atendre el pagament d’un pis a la capital. «No em resigno que al centre de Barcelona no puguin continuar vivint famílies barcelonines», ha expressat Collboni. Al seu torn, ha defensat que es requereix regulació per garantir el «dret a quedar-se», un mantra que l’alcalde repeteix sovint per unir l’anhel de domicilis assequibles amb el d’ofertes d’ocupació, perquè residir a Barcelona no resulti una quimera per als seus propis veïns.
«No fer res i deixar-ho a la lògica del mercat per introduir oferta, cosa que també defenso, no soluciona només el problema de l’habitatge», ha postulat Collboni. Instants abans, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha apressat el regidor a «eliminar» la reserva del 30% d’habitatge social en les noves promocions de pisos a la ciutat. «No podem estar satisfets», ha advertit Sánchez Llibre, que ha lamentat que «no hi ha grues a l’horitzó» de Barcelona.
«Hi ha grues a la Marina de Prat Vermell, al 22@ a la Sagrera…», ha enumerat Collboni a tall de rèplica. Alhora, ha defensat que a Barcelona «hi torna a haver creixement en habitatge i espais econòmics». «Torna a tenir projectes de creixement per construir habitatges protegits i lliures, quan fa anys deien que no existia espai a la ciutat per créixer», ha presumit l’alcalde. «Aquestes mesures de transformació són equiparables a la de la Barcelona olímpica o a grans transformacions, com portar la Diagonal fins al mar, són d’aquesta magnitud, i sense que oblidem la política a escala humana i de la vida quotidiana», ha dit.
Quant a la norma del 30%, Collboni ha tornat a al·legar que el seu govern no ha trobat una majoria suficient a l’Ajuntament per reformar «de moment» la reserva d’habitatge protegit en noves promocions, impulsada en temps d’Ada Colau. «No hem sigut capaços de resoldre que la iniciativa privada flueixi», ha reconegut l’alcalde. Sobre la qüestió, ha advocat per «flexibilitzar» la regla de reserva d’habitatge de protecció i traslladar la dotació de pisos que s’obtinguin mitjançant la fórmula aprovada per l’Ajuntament el 2018 fora de les noves edificacions que les constructores promoguin.
Construir més
«No soc dels que diuen que no s’ha de construir més i estimular l’oferta», ha prosseguit Collboni. Al seu torn, ha manifestat que «l’objectiu és reequilibrar el mercat i que una família no hagi d’aportar més del 30% per pagar el lloguer o la hipoteca».
«Mentrestant, hem de parar el cop», ha rematat. En aquest sentit, ha prescrit com a remeis la regulació en política d’habitatge, incrementar la creació de pisos públics –«vam començar el mandat construint 500 a l’any i acabarem construint-ne més de 1.000 a l’any, per sobre de les nostres previsions»– i estimular també la construcció privada.
Sánchez Llibre també ha qüestionat que, durant el mandat del socialista, s’ha produït «més càrrega impositiva», de la qual ha esmentat el recàrrec de la taxa turística com a exemple. Collboni ha respost que la pujada del gravamen compensa i costeja els efectes que la capital suporta per l’afluència de visitants. «Volem protegir la ciutat i les comunitats de veïns de l’ús intensiu de l’espai que fa un turisme massificat que no convé ni volem, però que el turista tampoc vol», ha observat.
El president de Foment també s’ha referit a la falta d’acord en matèria de mobilitat entre el sector públic i el privat entre les «carpetes» que el dirigent de la patronal ha instat l’alcalde a «resoldre abans del final del mandat», que acabarà després de les eleccions municipals de maig del 2027. Per la seva banda, Collboni ha posat l’accent en la futura estació de la Sagrera –s’estima que acabi de construir-se el 2032– i la remodelació de Sants. En qualsevol cas, el regidor ha remarcat que correspon a les administracions proporcionar una oferta alternativa al vehicle privat.
«És el que fa que una persona decideixi anar en transport públic en comptes d’agafar el cotxe», ha esgrimit Collboni, que no s’ha tallat a l’opinar que «el metro hauria d’arribar a Mataró i Castelldefels». «És la manera de fer metròpolis de veritat», ha llançat. Alhora, s’ha referit a l’adversitat que les deficiències de Rodalies comporten per promoure el transport públic i reduir el tràfic a Barcelona, que continua suportant l’entrada de 400.000 vehicles al dia. «Ara, gràcies a Trump i les seves aventures, el gasoil està a gairebé dos euros… Si hi ha una alternativa en transport públic s’agafarà», ha brandit.
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre