Substància nociva
El Suprem confirma que un extreballador del metro de Barcelona pateix una incapacitat total per l’amiant
L’alt tribunal desestima el recurs interposat per TMB i ratifica com a definitives les sentències que atribueixen les malalties d’un exmecànic a l’asbest, al qual va estar exposat en un taller del suburbà
Jordi Ribalaygue
Rafael Rubio, mecànic torner que va treballar reparant trens del metro de Barcelona durant 44 anys, pateix una incapacitat permanent total per haver estat exposat a l’amiant al seu lloc de treball. Així ho ha determinat la justícia en dues sentències amb idèntica conclusió que ara són fermes després del pronunciament definitiu del Tribunal Suprem. L’alt organisme ha inadmès el recurs de cassació contra una sentència precedent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) amb què Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) discutia el diagnòstic i l’origen de les afeccions del treballador jubilat, de 71 anys i afectat per asbestosi amb plaques pleurals i emfisema pulmonar. No hi cap recurs contra la resolució del Suprem i, d’aquesta manera, Rubio és ja, sense discussió, el primer exempleat encara viu del suburbà barceloní a qui se li reconeix una malaltia laboral contreta per respirar la pols nociva de la substància al taller de la Vilapicina, pertanyent a la xarxa de transport públic.
El Col·lectiu Ronda, que representa l’exmecànic i altres empleats que denuncien que van estar exposats a l’amiant, ha remarcat la “transcendència jurídica” de la resolució aquest dimarts, per ser pionera. “Es tracta del primer cas que ha resolt el TSJC en referència a un treballador que encara és viu i va iniciar el procediment de reclamació judicial mentre encara prestava serveis” al metro, ha destacat la cooperativa d’advocats. El TSJC ja va donar per acreditat que un altre exoperari del metro va morir a causa d’un càncer de pleura que va incubar per haver inhalat fibres d’amiant al seu lloc de treball.
El Suprem no ha entrat en el fons de la qüestió i ha desestimat l’apel·lació de TMB basant-se en un informe de la Fiscalia. L’empresa replicava que el veredicte del TSJC sobre l’exmecànic diferia d’una sentència dictada el 2007, referida a un treballador d’una fàbrica d’Uralita. En aquell cas, estava diagnosticat d’asbestosi amb alteració ventilatòria moderada i sense que això li impedís l’exercici de les seves tasques. El Ministeri Públic rebutja la comparació, en sostenir que les dolències i les limitacions de tots dos operaris “són diferents”. TMB ha expressat que respecta la decisió judicial.
Exposició "crònica"
La sentència del TSJC va advertir de l'“exposició crònica, intensa i constant” a l’amiant al lloc que Rubio va ocupar durant més de quatre dècades en un dels tallers del metro. La resolució reparava en el fet que els combois estaven equipats amb peces que contenien el material perillós. “Durant anys, ha estat present en part dels combois, sigui als motors o a les sabates de fre, cosa que implicava l’emissió de fibres d’amiant a l’ambient, especialment als túnels”, va apuntar el TSJC.
TMB va retirar de la circulació l’últim tren amb components fabricats amb el mineral tòxic l’octubre del 2024. En les ocasions en què ha comparegut en rodes de premsa, Rubio també ha explicat que la presència de l’amiant era generalitzada i que mai no se li va advertir de la perillositat de les peces que manipulava. També ha testificat que no es prenien mesures de seguretat per protegir la plantilla.
La resolució del Suprem arriba just abans d’un nou judici en què Rubio s’enfronta a TMB. El mecànic acusa la companyia de danys i perjudicis per les malalties ocasionades per la inhalació de pols d’asbest. L’exoperari reclama una indemnització de 180.000 euros per danys econòmics, físics i morals en la vista, que comença aquest dimecres. El Col·lectiu Ronda assenyala que és la primera demanda que exigeix a la companyia pública una “justa reparació dels perjudicis provocats per la presència d’amiant en combois i instal·lacions” al metro de Barcelona.
L’advocat de Rubio, Àlex Tisminetzky, acusa TMB de negar sistemàticament que els seus treballadors han estat exposats a l’amiant. Afegeix que les causes judicials per empleats del metro afectats per la substància són un degoteig constant. “En tindrem moltes més en el futur, perquè les patologies causades per l’amiant tenen períodes de latència molt llargs i es poden manifestar fins i tot transcorreguts 40 anys des de l’exposició”, ha recordat. Al seu torn, CGT —el sindicat al qual Rubio està afiliat— ha remarcat que el procés de desamiantatge a les instal·lacions del suburbà no ha conclòs i s’ha queixat que “no s’està duent a terme el procés especial de vigilància de la salut, amb revisions mèdiques a tot el personal i no només als tallers mecànics”.
