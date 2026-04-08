Millorar la prevenció
Barcelona obligarà a instal·lar detectors de fum als habitatges de nova construcció
Collboni presenta el nou pla estratègic dels bombers centrat en l’autoprotecció i la prevenció
Germán González
Amb l’objectiu d’adaptar els serveis d’emergència de la ciutat als nous riscos urbans, tecnològics i climàtics, l’Ajuntament de Barcelona ha presentat el pla estratègic dels bombers de la ciutat que es desenvoluparà fins al 2036. L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentat aquest nou full de ruta dels bombers, que se centra en l’autoprotecció i la prevenció. Per això, una de les mesures serà la modificació de l’ordenança contra incendis per reforçar aquestes millores preventives, com ara regular la instal·lació de manera obligatòria de detectors de fum als habitatges de nova construcció que es facin a la ciutat.
Collboni també ha anunciat que el consistori instal·larà pròximament aquests detectors als 12.000 pisos de protecció oficial que té Barcelona. La intenció és que es col·loquin en punts de l’habitatge on hi hagi risc de fum o foc, com ara les cuines, perquè salti l’alarma en cas d’emergència. Així es podrà actuar preventivament molt més ràpid i de manera més eficaç. L’alcalde ha remarcat que el preu dels detectors oscil·la entre els 10 i els 20 euros i que la seva instal·lació és fàcil, per la qual cosa es recomanarà a la població que els posi a cada habitatge.
Actualment, dins del sistema de teleassistència, les persones que presenten problemes de memòria, cognitius o amb dependència disposen de manera gratuïta d’un detector de fum als seus habitatges. Sebastià Massagué, responsable del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS), ha recordat que aquests detectors ja són obligatoris en locals comercials que tenen risc d’incendis i que des de sempre els bombers n’han recomanat l’ús als habitatges. Per això ha remarcat que "el millor incendi és aquell que no comença".
Nou centre de coordinació
El tinent d’alcalde de seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha assenyalat que aquest pla cobreix totes les necessitats d’emergència de Barcelona, des de la muntanya fins al litoral, tenint en compte tots els cossos policials i d’emergència, amb la possible incorporació dels Agents Rurals a la protecció de Collserola. Aquest full de ruta respon a la necessitat d’adaptar-se al canvi climàtic, que pot ser extrem amb onades de calor, ventades i fortes pluges, a l’augment de la densitat i l’activitat a Barcelona, a l’aparició de nous riscos tecnològics, com l’apagada de fa un any, o al fet que cada vegada hi ha més demanda de serveis d’emergència.
El pla també reforça la divulgació de consells preventius i d’autoprotecció en riscos quotidians, així com programes específics per a col·lectius vulnerables, centres educatius o grans esdeveniments.
En la presentació d’aquest pla, Collboni ha anunciat que el gener del 2027 començarà la construcció del nou Centre de Coordinació Operativa d’Emergències de Barcelona al parc de les Tres Xemeneies, que ha de substituir l’actual local del carrer Lleida. En aquest nou centre es vol millorar l’atenció a les alertes d’emergència, així com la coordinació entre els cossos policials, d’emergència i sanitaris. També permetrà l’activació de plans de protecció civil en temps real, a més d’incorporar noves tecnologies, sistemes d’anàlisi de dades, ciberseguretat i intel·ligència artificial aplicada a les emergències.
No és l’únic equipament previst en aquest pla. També es construirà un nou parc de bombers de l’Eixample a l’avinguda de Sarrià amb els carrers Urgell i Londres, l’ampliació del parc i l’escola de bombers de la Zona Franca, la rehabilitació dels parcs de Llevant, Sant Andreu, Montjuïc, Vall d’Hebron i el reforç a les zones de Collserola i de les instal·lacions de rescat aquàtic al Port Olímpic.
A més, es vol reforçar el parc mòbil de bombers i disposar de més drons, així com d’un robot per actuar en cas d’incendis. El pla té previst que s’ampliïn els 703 membres de la plantilla actuals operatius a Barcelona fins als 800 efectius el 2027. També es té en compte una millora de la seva capacitat formativa dels bombers, l’atenció a la salut mental d’aquests professionals, així com dotar-los de més materials de protecció per actuar en cas d’emergència.
L’any passat els bombers de Barcelona, cos d’emergències fundat el 1833, van fer 26.041 serveis, més de 10.200 relacionats amb rescats, principalment en habitatges, i 5.327 per incendis o explosions. Aquestes xifres suposen un increment respecte del 2024, quan es van registrar 23.142 serveis, dels quals 8.400 van ser rescats i 4.718 incendis.
