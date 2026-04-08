Renovació
Barcelona culmina la modernització sonora de la Font Màgica de Montjuïc
La renovació del sistema acústic millorarà la qualitat dels espectacles i n’ampliarà l’abast a Maria Cristina
El Periódico
L’Ajuntament de Barcelona ha finalitzat la renovació integral del sistema de so de la Font Màgica de Montjuïc per millorar-ne els espectacles amb una nova tecnologia que perfecciona la qualitat acústica i la cobertura, en una de les reformes més importants de l’equipament des dels anys 90.
El nou sistema electroacústic ha incorporat altaveus a l’interior de la font que permeten un so més homogeni i de més qualitat, a més d’ampliar la cobertura a noves zones.
Segons l’ajuntament, la instal·lació també ha aconseguit garantir el compliment de la normativa vigent i reduir l’impacte acústic per respectar el descans del veïnat.
Per completar els treballs interiors que falten, els espectacles de la Font Màgica i de l’eix Maria Cristina se suspendran els dies 9, 10 i 11 d’abril.
Aquesta intervenció s’ha sumat a les millores fetes amb les obres del 2025, quan es va modernitzar el sistema de telecontrol de la font i se’n va renovar la il·luminació amb tecnologia LED.
El canvi va suposar substituir 4.760 focus incandescents per 680 projectors LED, cosa que ha permès reduir la potència de 1.507 kW a 72 kW sense perdre capacitat lumínica.
L’Ajuntament ha destacat que aquestes actuacions han permès fer la instal·lació "més sostenible i eficient", mantenint l’essència del projecte original dissenyat el 1929 per Carles Buïgas.
Així, la renovació del so, la il·luminació i el control tècnic han configurat una de les rehabilitacions més rellevants de la font en les últimes dècades per fer dels seus espectacles "una autèntica experiència d’aigua, llum i so".
La Font Màgica de Montjuïc és un dels símbols més reconeguts de la ciutat i ha estat escenari d’alguns dels moments més importants de la història recent de la ciutat, com els Jocs Olímpics del 1992 o, cada any, amb el Piromusical de la Mercè i la nit de Cap d’Any, reunint milers de visitants a l’avinguda Maria Cristina.
L’actuació forma part del Pla Endreça, dins del programa municipal de millora de les fonts ornamentals de la ciutat, que preveu invertir 6,6 milions d’euros fins al 2028 per optimitzar el funcionament de les fonts i garantir la qualitat de l’aigua en aquests espais públics.
