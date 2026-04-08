BCN capta convencions que no se celebren al Golf per la guerra
La Convenció de Rotary International, prevista per al 2029 a Dubai, finalment tindrà lloc a la capital catalana el 2027. La previsió és que reuneixi 20.000 participants i generi 68 milions.
Patricia Castán
Barcelona va anunciar fa uns dies que intensificaria les seves estratègies per atraure congressos i fires, per posicionar-se com a destinació segura i de qualitat en un moment en què la guerra de l’Iran ha congelat aquesta activitat als països del Golf. La captació de la Convenció de Rotary International 2027 –que l’organització descriu com "una espècie de conferència de les Nacions Unides en miniatura"– ha sigut un primer pas, ja que se celebrarà a Fira de Barcelona del 26 al 30 de juny del 2027. D’aquesta manera, la capital catalana agafa el relleu a la cita prevista aquell any a Dubai, en lloc d’acollir-la el 2029 com es va anunciar fa un mes.
Es tracta d’un club fundat el 1905 per l’advocat nord-americà Paul Harris, que presumeix de ser el més antic d’aquest tipus del món, del qual formen part empresaris, professionals i líders cívics influents. A més de compartir el seu interès per la filantropia, els socis amplien contactes i sinergies personals gràcies al club. S’espera que la Convenció de Rotary del 2027 atragui més de 20.000 participants de més de 140 països i generi més de 68 milions d’euros per a l’economia local, apunten.
La situació geopolítica ha forçat canviar la trobada programada a Dubai. Es van plantejar diverses opcions, però Barcelona va mostrar "flexibilitat i cooperació" per agafar el relleu. Suposarà una gran feina preparar-ho tot en 15 mesos, però la ciutat està acostumada a organitzar macrocongressos, i aquest resulta especialment interessant per les seves característiques. I està entre les seves prioritats enfocar-se com una destinació de pau, acollidora i sostenible.
Sergio Aragón, president del Comitè Organitzador de Barcelona i soci del Club Rotari Barcelona Diagonal, apunta que l’entitat està llesta per a aquest canvi de plans i "desitjant donar la benvinguda als nostres convidats internacionals i oferir-los una experiència excepcional".
En el mateix sentit, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afegeix en una nota que "la decisió de Rotary International d’avançar la seva Convenció Internacional a Barcelona, arran de la guerra al Pròxim Orient, reforça el paper de la ciutat com un entorn segur, estable i fiable en el context global, i reafirma el nostre compromís inequívoc amb la pau, el diàleg i la cooperació".
Com va explicar fa tot just uns dies, davant la crisi internacional Barcelona "està responent protegint la seva economia i reforçant el seu prestigi internacional com a ciutat segura per a la inversió i els esdeveniments". Llavors va anunciar un paquet de mesures de suport a les pimes, els autònoms i les famílies. Però també va prémer l’accelerador per "atraure inversions, fires i congressos". Una cosa que segons Collboni "ja està donant els seus fruits".
Altres trobades en estudi
La regidora de promoció econòmica, Raquel Gil, va explicar a aquest diari que intentar avançar el Rotary era un dels objectius, però que en la mateixa línia s’està analitzant el calendari de cites previstes al Pròxim Orient per postular Barcelona com a relleu, en el cas de les que resultin estratègiques per a la ciutat. El treball és incipient, i segons Turisme de Barcelona –el programa Convention Bureau presenta candidatures i facilita l’aterratge de congressos, convencions i esdeveniments a la ciutat–, encara és aviat per donar altres noms.
Barcelona ja havia acollit aquesta trobada el 2002, quan hi van assistir més de 16.800 persones de tot el món així com el premi Nobel de la pau i expresident soviètic Mikhaïl Gorbatxov. Però en posteriors cites han comptat amb altres premis Nobel i líders dels drets humans, l’activisme i la salut, entre altres àmbits.
Està previst que el 2026 la convenció de Rotary tingui lloc a Taipei, el 2028 a Minneapolis, el 2029 a Dubai, el 2030 a Chicago i el 2031 a Dublín. El club reuneix una xarxa mundial de líders voluntaris dedicats a abordar els "reptes humanitaris més apressants del món i a generar un canvi durador".
L'entitat de rotaris suma 1,2 milions de "persones compromeses amb l'acció", procedents de més de 45.000 clubs rotaris a gairebé tots els països del món, inclosos més de 8.450 socis en 446 clubs d'Espanya i Portugal.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat