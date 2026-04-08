Un capvespre, cràters a la cara oculta i un eclipsi
La NASA comparteix les primeres instantànies, totes espectaculars, captades pels astronautes durant el trajecte.
Valentina Raffio
Les primeres imatges captades per la missió Artemis 2 en el seu recorregut per la cara oculta de la Lluna ja són aquí. I són espectaculars. La NASA va compartir ahir desenes d’instantànies en què es poden observar alguns dels moments més màgics del trajecte. En una de les imatges pot veure’s l’espectacular eclipsi captat en el moment exacte en què la Lluna es va interposar entre la nau espacial Orión i el Sol. I en una altra pot apreciar-se el màgic moment de l’earth set en què els astronautes, abans de quedar totalment incomunicats en el seu pas pel costat ocult de la Lluna, van percebre per última vegada la silueta de la Terra i van poder apreciar la seva fragilitat i bellesa.
El viatge lunar d’Artemis s’ha definit com la missió del moon joy. És a dir, de l’alegria lunar. Sobretot perquè, en un moment d’incertesa, caos geopolític i guerres, ha pogut, almenys uns instants, unir la humanitat sota la màgia de mirar més enllà de les nostres fronteres i percebre l’espectacularitat de la nostra existència al cosmos.
La primera imatge que va ser publicada del sobrevol lunar mostra el nostre planeta amagar-se darrere de la silueta de la Lluna. La instantània imita la històrica imatge captada el 1968 per la missió Apolo 8. Entre les dues imatges hi ha gairebé 60 anys de diferència però responen a la mateixa idea. Tot i que en un cas era la sortida del sol terrestre (earth rise) i ara el que presenciem és l’ocàs (earth set). Segons va indicar la NASA, a la imatge captada dilluns pot veure’s, d’una banda, una part de la Terra de nit i, d’altra banda, una regió il·luminada per la llum del dia. En el primer pla de la imatge, en què es pot veure la superfície lunar, es percep la silueta del cràter Ohm.
La corona del Sol
Una altra de les imatges més espectaculars és la de l’eclipsi de gairebé una hora viscut durant la missió en el moment exacte en què, per una qüestió de perspectiva, la Lluna es va interposar entre la nau espacial i el Sol. Segons van relatar des de la NASA, a la fotografia pot veure’s com la corona del Sol forma un halo brillant al voltant del disc lunar fosc, cosa que revela detalls de l’atmosfera exterior del Sol que normalment queden ocults per la seva brillantor. A la fotografia també són visibles diverses "estrelles que normalment resulten massa tènues per veure a les fotografies lunars" així com "la tènue brillantor de la cara visible de la Lluna il·luminada per la llum reflectida des de la Terra".
Entre les imatges que van ser compartides ahir per la NASA poden apreciar-se diversos retrats dels astronautes durant la seva travessia per l’òrbita lunar així com diversos selfies de grup en els quals es pot veure l’alegria i l’emoció en la mirada d’aquests quatre viatgers espacials en ple sobrevol lunar. En una de les instantànies més curioses, se’ls pot veure fins i tot lluint les ulleres de sol que van utilitzar per observar l’eclipsi ja que, segons els van recordar els tècnics de la sala de control, fins i tot a l’espai cal extremar les precaucions abans d’observar un fenomen així.
