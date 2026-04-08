El Consorci del Besòs demana alçar el pont del tren a Sant Adrià per evitar inundacions
L’encarregat de la reforma entorn de les Tres Xemeneies proposa a Adif i Territori elevar el viaducte i traslladar l’estació per minimitzar el risc de desbordament.
Jordi Ribalaygue
El potencial risc d’inundacions a Catalunya per l’augment de temporals virulents i riuades ha obligat a reavaluar fins on l’aigua podria desbordar-se i causar danys. La revisió inclou el contorn de l’antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies, on es preveu edificar una àrea residencial amb 1.783 habitatges i un complex dedicat al sector tecnològic entre Sant Adrià i Badalona. Una part del futur barri –la construcció del qual s’espera que acabi cap a mitjans de la dècada que ve– s’assentarà sobre sòl negable, entre el tram final del Besòs i el mar. A més, la baixa altura del pont pel qual els trens de Rodalies travessen el riu a prop del delta amenaça de malgastar una eventual riuada violenta pels voltants.
L’informe que torna a examinar la inundabilitat de les 32 hectàrees al voltant de la planta desmantellada alerta que l’altura escassa de les vies fa témer que les arcades s’obstrueixin. La runa arrossegada per una crescuda de grans proporcions podrien causar un efecte tap, al quedar atrapats als ulls i amplificar el desbordament. No és una hipòtesi exagerada ni desconeguda: ja va passar en les tràgiques inundacions de 1962, el precedent amb més víctimes abans de la dana del 2024 a València. Fa gairebé 64 anys, les deixalles empeses aigües avall van encegar la mateixa passarel·la del Besòs que, si bé s’ha anat reformant, manté la mateixa talla insuficient des que es va edificar el 1944.
En paral·lel, l’Ajuntament de Sant Adrià ha demanat en diverses ocasions des del 2008 a Adif que el viaducte guanyi altura. L’advertència del perill que suposa també va aparèixer en un estudi del 2021, incorporat al pla urbanístic de les Tres Xemeneies aprovat el 2023. A diferència d’ocasions precedents, ara hi ha propostes sobre la taula per elevar la infraestructura.
Un dictamen presentat en les últimes setmanes Adif i el Departament de Territori planteja que el pont del ferrocarril que travessa el Besòs a menys de 500 metres de la desembocadura es refaci per aixecar-lo 3,54 metres. D’aquesta manera, la base inferior de la plataforma passaria de situar-se a 4,38 metres sobre el riu a 7,92 metres. Així ho esbossa l’informe entregat pel Consorci del Besòs, l’òrgan públic encarregat d’executar la reforma entorn de la inoperativa instal·lació elèctrica i en el qual participen la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i cinc ajuntaments.
Escalada gradual
L’estudi –també firmat per l’agència pública Barcelona Regional– suggereix al seu torn que es construeixi una nova estació de Rodalies a Sant Adrià. Les noves andanes, d’uns 220 metres de llarg, es traslladarien d’una banda a l’altura de l’entrada del futur complex d’oficines d’Inditex –on ara hi ha el centre comercial d’Alcampo– i, de l’altra, estarien a tocar dels pisos pròxims a les Tres Xemeneies. D’aquesta manera, es guanyaria espai perquè el terreny ascendeixi de manera gradual i no amb una rampa abrupta davant els habitatges.
Queda per veure si les administracions competents es comprometen a materialitzar el projecte tal com el consorci el concep i que no tenen un calendari per executar-se. En tot cas, les obres al pont sobre el Besòs figuren entre les 287 actuacions que el Pla de Rodalies planifica en infraestructures fins al 2030. Les fonts consultades asseguren que la idea agrada per condicionar l’R-1, precisament la línia el traspàs del qual a la Generalitat es negocia. L’Ajuntament de Sant Adrià recolza la sol·licitud del consorci. "Sabem que aquest pont és un punt feble", remarca.
Remodelar la infraestructura ferroviària i atenuar el perill en el supòsit d’una gran crescuda costaria uns 20 milions d’euros, estima el Consorci del Besòs. El document amb la proposta d’"adequació per minimitzar el risc d’inundació" assenyala que "el principal problema hidràulic del pont és la seva cota tan baixa respecte al riu". "En cas d’una avinguda important, el pont queda parcialment submergit, fent de barrera i aixecant la làmina d’aigua que inunda encara més el seu entorn", prevé el dictamen, datat al febrer.
L’actualització de l’estudi d’inundació del sector de les Tres Xemeneies conclou que el pont compleix per poc per ser declarat apte davant el pitjor pronòstic previst durant la pròxima dècada, que augura que l’aigua arribarà fins a 4,33 metres sobre el nivell del mar. En canvi, el viaducte seria desbordat en la riuada més adversa que es creu possible en una ocasió al llarg d’un segle, en què l’aigua arribaria a 7,22 metres sobre el nivell del mar i 2,38 metres per sobre del tauler del pont. Passaria igual en la predicció més desfavorable que es calcula que passi una vegada en un marge de 500 anys: el Besòs escalaria a 7,83 metres sobre el nivell del mar i depassaria la plataforma en 2,99 metres.
Una vegada reconstruïda, la base de les vies quedaria a 1,47 metres per sobre de la capa d’aigua en la crescuda de més calat que es vaticina durant un període de 100 anys i a 86 centímetres del corrent en el pitjor presagi en 500 anys. El pla del Consorci del Besòs es marca "aconseguir una millora significativa de la seguretat del pont en cas d’una avinguda extraordinària al riu", per la qual cosa afirma que l’"elevació de la cota inferior del tauler del pont per sobre dels 3,50 metres" respecte a l’altura present ha de "garantir la seva viabilitat al llarg del temps".
El traçat del Consorci del Besòs comportaria la construcció de dos nous ponts –un per via i fosos com si fossin un de sol– i la demolició de l’actual passarel·la del tren. Les obres impliquen un repte d’enginyeria complex, davant el qual l’organisme emfatitza el propòsit de "garantir el servei de Rodalies", sense suspendre la circulació. "Tot i que s’hagi de modificar el pont, es vol garantir el servei de l’R1 sense cap interrupció, o la mínima, amb talls del cap de setmana", diu el projecte.
Les obres es dividirien en diverses fases. Primer, s’edificarien les andanes i la nova estació i, després, es fonamentaria una nova via per als trens que van en direcció a Badalona.
Altres mesures
El Consorci del Besòs també reclama que es retirin tubs de subministraments elèctrics enganxats de cap a cap del pont del ferrocarril, que el fan més impermeable i comprometen que pugui absorbir una riuada. També advoca per reforçar les bigues que sustenten els raïls i aclarir el llit del riu de residus sòlids i canyes invasores. A part, les dimensions del viaducte que es proposa construir per al pas del tren es tenen en compte per al disseny de les dues passarel·les per a vianants que connectaran el barri de les Tres Xemeneies amb la resta de Sant Adrià.
