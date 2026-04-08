La demolició de l’antiga estació de la Sagrera començarà la setmana vinent
Adif evita precisar el dia, així com el procediment que se seguirà. L’Ajuntament assegura que el refugi de la Guerra Civil que hi ha sota no corre perill.
Glòria Ayuso
La demolició de l’estació centenària de la Sagrera començarà la setmana vinent, segons fonts d’Adif, que han evitat precisar el dia, així com el procediment que se seguirà. "Encara s’està estudiant", van explicar ahir. Just abans de Setmana Santa es va buidar el pàrquing de vehicles i es va tancar tot el perímetre de l’estació, com a mesura de seguretat i per evitar que la caiguda de la runa afecti l’entorn. Els dies previs també es van extreure els vidres de les finestres, mentre que els operaris també han treballat en l’extracció de les restes de fibrociment de l’interior de la construcció.
L’edifici es va alçar en la segona dècada del segle XX al carrer Baixada de la Sagrera i es va convertir en centre de recepció i emissió de la petita paqueteria de Barcelona, que llavors viatjava amb tren. El 1990 es va posar fi a aquesta activitat i fins al desembre passat acollia les oficines d’Adif des de les quals es coordinen els treballs de construcció de la nova estació d’alta velocitat.
40.000 nous veïns
Adif insisteix que la demolició, que han intentat evitar en els últims sis mesos la plataforma Promoció del Transport Públic, el centre d’estudis del transport CET Términus, i Fòrum del Transport Català, compta amb l’aprovació de l’Ajuntament i forma part del pla urbanístic que ha traçat Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV). Aquesta societat, que coordina les actuacions de la Sagrera, la integren Adif, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, i projecta a la zona 11.000 pisos, que suposaran l’arribada de 40.000 nous veïns al barri.
L’estació acull just a sota un refugi antiaeri, fins fa poc desconegut al no aparèixer en el cens de refugis públics de 1938. Els arqueòlegs consideren "un cas únic" aquests túnels per la seva tipologia.
