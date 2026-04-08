FCC guanya el contracte per a vuit anys més de servei de clavegueram
El Periódico
L'Ajuntament de Barcelona ha adjudicat de nou a FCC Medi Ambient el servei de neteja i conservació de la xarxa de clavegueram públic de la ciutat per 121 milions d'euros per als pròxims vuit anys, amb una possible pròrroga de dos més. El del clavegueram es tracta del segon contracte de serveis urbans més gran de la ciutat, només per darrere de la recollida de residus, i inclourà per primera vegada la neteja de 15.000 embornals cada any. L'objectiu és, segons l'ajuntament, millorar-ne el funcionament en cas de pluges i minimitzar el risc d'inundacions locals. Amb aquestes neteges, l'Ajuntament espera millorar aspectes com les pudors. També es preveu revisar l'estructura de 120 quilòmetres de xarxa cada any per assegurar l'estat de conservació de la xarxa de drenatge i clavegueram de la ciutat.
FCC va començar a desenvolupar aquest mateix servei a la ciutat fa 115 anys, exactament el 1911, en el qual va ser el primer contracte de serveis de l'empresa, tal com destaca en un comunicat. Hi treballen més de 200 persones i inclou més de 1.600 quilòmetres de xarxa, 13 dipòsits d'aigües pluvials i la gestió de 3.600 tones de residus. El nou contracte suposa transformar el servei mitjançant la digitalització de la seva gestió, a fi d'operar de manera més eficient, segura i sostenible, segons destaca FCC. El nou model aposta per l'ús intensiu d'intel·ligència artificial per optimitzar rutes, càrregues de treball i tasques de manteniment i inspecció estructural de la xarxa, amb detecció automàtica de desperfectes, així com per generar informes i quadros de comandament en temps real. FCC Medi Ambient introdueix amb això el primer bessó digital d'una xarxa visitable de clavegueram per a la planificació i l'anàlisi avançada de la infraestructura.
El servei incorpora nova maquinària i vehicles adaptats en dimensions a les característiques urbanes de Barcelona i del servei propi de clavegueram, "més eficient, ergonòmica i segura per als treballadors", segons la companyia. Entre les noves tecnologies destaquen drons especialitzats per a vols en cel obert, en espais confinats i a l'aigua, així com càmeres avançades d'inspecció i equips específics per a la neteja d'olis i greixos en zones de bany.
Subscriu-te per seguir llegint
