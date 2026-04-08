La fiscalia defensa que un familiar recorri una eutanàsia
El ministeri públic avala que persones amb un fort vincle afectiu amb qui sol·licita la mort digna estiguin legitimades per intentar paralitzar-la.
Ángeles Vázquez
La Fiscalia del Tribunal Suprem va informar en contra del recurs de la Generalitat amb què l’alt tribunal establirà qui està legitimat per recórrer una autorització d’eutanàsia amb l’objectiu d’intentar paralitzar-la i, en cas extrem, revocar-la. Per al ministeri públic, els tercers que acreditin un fort vincle afectiu amb la persona que ha sol·licitat una mort digna han de poder comptar amb legitimació per impugnar-la, segons van confirmar a EL PERIÓDICO fonts jurídiques. En el seu informe, que es remet a la mateixa sentència del Constitucional que va avalar la llei de l’eutanàsia, precisa que no tindrien la legitimació "en cas de conflicte d’interessos".
D’aquesta manera, el criteri del ministeri públic davant el ple de la Sala Contenciosa Administrativa de l’alt tribunal és que puguin impugnar que s’autoritzi una eutanàsia els progenitors, les parelles, els fills i els germans de la persona afectada units amb un vincle afectiu vigent i que pugui ser contrastable, circumstància que serà clau per estimar o rebutjar el permís perquè puguin recórrer. El cas sobre el qual es pronunciaran la trentena de magistrats de la Sala Tercera en un ple entre el 19 i el 21 de maig serà el de Francesc A. B., de 55 anys i víctima de quatre ictus i dos infarts, el pare del qual va recórrer la seva mort digna.
Al revisar si el seu pare pot impugnar o no l’eutanàsia, el Suprem establirà per a tots els tribunals qui pot fer-ho i així paralitzar la mesura, com va passar amb Noelia Castillo, que va haver d’arribar fins al Tribunal Europeu de Drets Humans perquè es pogués executar el seu dret a una mort digna. Les malalties patides pel Francesc li van produir una important afectació en la mobilitat i la parla, però té plena capacitat per decidir sobre la seva vida. A més, havia demanat expressament que no s’informés ningú de la concessió de l’eutanàsia per evitar precisament que algú decidís impugnar-la, com al final va fer el seu pare.
El cas de Francesc A. B.
La Generalitat va impugnar davant el Suprem la legitimació d’un tercer per poder oposar-se a l’aplicació de la llei prevista per a una mort digna en contra del que ha declarat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a l’entendre que la mateixa llei d’eutanàsia no preveia aquesta possibilitat i limitava el recurs a denegar l’autorització, sense deixar marge per poder oposar-s’hi. A diferència del cas de la Noelia, en el del Francesc, el TSJC sí que va reconèixer que el seu pare tenia legitimació per oposar-se a la seva mort.
En el seu informe, de 25 pàgines, al qual va tenir accés aquest diari, el ministeri públic "reconeix aquest interès legítim, per regla general, als parents del més estricte àmbit familiar respecte de la persona sol·licitant, que s’integra pels cònjuges o assimilats, els pares, els fills i els germans, sempre que el vincle familiar estigui acompanyat per un vincle afectiu vigent en el moment dels fets". Aquest vincle, que pel que sembla no existia ni en el cas de la Noelia ni en el del Francesc, és el que permetria defensar la legitimació per recórrer, en cas de ser negada, per al ministeri fiscal.
Per deixar més clar el seu dictamen, "nega aquesta legitimació si existeix un conflicte d’interessos, sense que es pugui entendre com a tal que el familiar actuant merament discrepi de la sol·licitud promoguda per la persona malalta pel que fa a la presència de capacitat i llibertat a la sol·licitud, concurrència dels requisits objectius per a la concessió i correcta tramitació del procediment".
En el que no té dubte és que els que no poden recórrer són "les associacions o grups que desenvolupin la seva activitat en la societat civil en l’àmbit de la disponibilitat per a la interrupció de la vida".
