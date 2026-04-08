El Govern envia a les Corts el text que blinda l’avortament a la Constitució
Patricia Martín
El Consell de Ministres va aprovar ahir, en segona volta, el projecte de llei per reformar la Constitució i blindar el dret a l’avortament. La norma serà enviada a les Corts, on es necessita majoria de tres cinquens per ser aprovada, per la qual cosa es requereix el suport del PP, que ja va anunciar el seu rebuig.El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, en segona volta, el projecte de llei destinat a reformar la Constitució a fi blindar el dret a l’avortament. La norma serà enviada ara a les Corts, on es necessiten majoria de tres cinquens per ser aprovada, per la qual cosa es requereix el recolzament del PP, que ja ha anunciat el seu rebuig. En qualsevol cas, el Govern va seguir endavant amb la seva intenció de reformar la Constitució per evitar que futurs governs conservadors obstaculitzin la prestació, en un moment en què la ultradreta ha posat l’avortament en el seu punt de mira. No obstant, va optar per un canvi de menys calat a l’article 43, en comptes de modificar els apartats que recullen els drets fonamentals, perquè aquesta opció obliga a un procediment agreujat de reforma de la Carta Magna, que exigeix el recolzament d’una majoria de dos terços i la dissolució immediata de les Corts i la celebració d’eleccions.En qualsevol cas, el Govern ha seguit endavant amb la seva intenció de reformar la Constitució a fi de mirar d’evitar que futurs governs conservadors obstaculitzin la prestació, en un moment en què la ultradreta ha posat l’avortament en el seu punt de mira. No obstant, ha optat per un canvi de menor calat, a l’article 43, en comptes de modificar els apartats que recullen els drets fonamentals, perquè aquesta última opció obliga a un procediment agreujat de reforma de la Carta Magna, que exigeix el recolzament d’una majoria de dos terços i la dissolució immediata de les Corts i la celebració d’eleccions. "Seria xocar contra un mur", reconeixen fonts del Ministeri d’Igualtat.
El Govern afirma que és millor reformar l’article 43 per vincular el canvi a la protecció de la salut i garantir la prestació a la cartera de serveis del sistema públic."Seria donar-se contra un mur", reconeixen fonts d’Igualtat. A més, el Govern afirma que és millor reformar l’article 43 per vincular el canvi a la protecció de la salut i garantir la prestació a la cartera de serveis del sistema públic. "Estem blindant el dret de les dones en la seva dimensió prestacional, perquè és el que està en risc. No està en risc la dimensió de llibertat, de decidir lliurement sobre la maternitat, perquè aquest dret ha sigut reconegut pel Tribunal Constitucional, però el 80% de les interrupcions es practiquen en centres privats", va argumentar la ministra d’Igualtat, Ana Redondo."Estem blindant el dret de les dones en la seva dimensió prestacional, perquè és el que està en risc. No està en risc la dimensió de llibertat, de decidir lliurement sobre la maternitat, perquè aquest dret ha sigut reconegut pel Tribunal Constitucional, però el 80% de les interrupcions es practiquen en centres privats", ha argumentat la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, per defensar la seva inclusió entre els principis rectors i no entre els drets fonamentals. Ara el text legal serà enviat a les Corts, on es requereix majoria de tres cinquens per ser aprovat. Si no s’aconsegueix, és necessària la creació d’una comissió mixta Congrés-Senat que proposi un nou text, que se sotmetria de nou a votació. En cas de no aconseguir llum verda, un nou redactat podria aprovar-se per majoria de dos terços al Congrés i majoria absoluta al SenatA partir d’ara, el text legal serà enviat a les Corts, on es requereix majoria de tres cinquens per ser aprovat. En el probable cas que no s’aconsegueixi, és necessària la creació d’una Comissió Mixta Congrés-Senat que proposi un nou text, que se sotmetria de nou a votació. En cas de no aconseguir, de nou, llum verda, un nou redactat podria aprovar-se per majoria de dos terços dels vots al Congrés i majoria absoluta al Senat.
