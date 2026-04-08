Sense clubs espanyols però amb tirada internacional: els Gay Games valencians doblen les inscripcions de l’edició anterior
La XII edició dels jocs ja suma 8.500 persones inscrites i comptarà amb una presència destacada de participants dels Estats Units, el Regne Unit, el Canadà, Alemanya o Austràlia. Els clubs de la Península Ibèrica mantenen el veto a l’esdeveniment a causa de les retallades autonòmiques en polítiques d’igualtat
Claudio Moreno
Els Gay Games de València continuen sumant inscrits malgrat la polèmica prolongada durant moltes setmanes entre els col·lectius LGTBIQ+ i les diferents administracions valencianes, tant local com autonòmica, acusades d’impulsar retallades en normatives d’igualtat i també de reduir la participació del col·lectiu en tot allò relacionat amb l’esdeveniment, mantenint un vincle residual que, segons van denunciar, encaixava en la definició de pinkwashing.
El malestar en el col·lectiu va tenir conseqüències directes —els clubs de la Península Ibèrica van decidir no participar-hi com a entitats i han donat llibertat als seus atletes per prendre-hi part de manera individual—, però les inscripcions dels Gay Games València 2026, segons ha presumit el govern municipal, continuen pujant. Aquestes ja han superat les 8.500 persones participants. En concret, l’esdeveniment que se celebrarà del 27 de juny al 4 de juliol a la ciutat suma ja 8.549 inscripcions, a tres mesos de la celebració dels jocs.
«Les xifres de participació prometen un esdeveniment especial en què València serà l’amfitriona dels millors valors de l’esport i la igualtat», ha dit la regidora d’Igualtat i Esports, Rocío Gil. En concret, l’edició dels Gay Games a València serà la primera ocasió que els jocs es desenvolupin a Espanya i superaran les xifres de participació d’edicions anteriors, com Guadalajara (2.634) i Hong Kong (2.381).
En realitat, aquestes dues ciutats van organitzar l’edició anterior de manera conjunta, totes dues com a seus, després de la seva reprogramació a causa de la pandèmia de la covid. Però la xifra d’inscripcions a què s’acosta el Cap i Casal no dista gaire del que es va registrar a París 2018 amb 12.000 atletes inscrits de més de 80 països. Cleveland 2014 va ser més humil amb uns 8.000 inscrits; els jocs LGTBIQ+ a Europa generen més atracció.
En l’edició valenciana, per nacionalitats, destaca la fidelitat dels participants dels Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, el Canadà i Austràlia. A més, comptarà amb una presència important de participants de França, Espanya, els Països Baixos, Mèxic i Suïssa. Pel que fa a les modalitats esportives, les més demandades fins ara en termes d’inscripcions són: natació, tenis, atletisme, futbol i voleibol.
Sobre els Gay Games
Els Gay Games són un esdeveniment internacional que combina esport, cultura i comunitat. Van néixer amb un objectiu clar fa gairebé mig segle: celebrar la diversitat i la visibilitat de les identitats LGTBIAQ+ juntament amb totes les persones aliades. Sense barreres i amb l’objectiu de participar, compartir i gaudir.
Els Gay Games XII València 2026 se celebraran del 27 de juny al 4 de juliol de 2026. Durant aquells dies, milers de participants de tot el món es donaran cita a València per competir en desenes de disciplines esportives, que van des del futbol fins a la petanca; participar en una àmplia programació cultural i celebrar plegades la diversitat en un entorn segur i inclusiu.
Sense suport a Espanya i Portugal
Com va explicar aquest diari a finals de l’any passat, la majoria dels clubs que integren l’Agrupació Esportiva Ibèrica LGTBI+ (ADI LGTBI+) van decidir no donar suport a l’esdeveniment multiesportiu internacional després de reunir-se en assemblea el 18 d’octubre a Alacant, amb la participació de 16 de les 24 associacions que formen part de l’Agrupació.
Segons van indicar des d’ADI, això no qüestiona la feina ni el llegat de la Federació de Gay Games, sinó que respon al context polític actual. «La negativa es basa en dos motius: haver minimitzat la presència d’associacions i entitats LGTBI+ en l’organització, quan en formaven part des de l’inici; i la retallada legislativa de drets a persones LGTBI+, especialment contra les persones trans, promoguda per l’actual govern de la Comunitat Valenciana», van precisar les mateixes fonts.
Minimitzar la presència d’associacions
El comunicat explicava que des del primer moment, les associacions LGTBI+ de València, entre les quals hi ha clubs d’ADI LGTBI+, es van implicar en la redacció de propostes i en la defensa de l’autodeterminació de gènere, afavorint que les categories esportives siguin realment inclusives. Aquest esforç es va materialitzar el 2021 amb l’elecció de València com a seu dels Gay Games per al 2026, convertint-se en el segon esdeveniment més gran que acollirà la ciutat, amb una previsió de 15.000 esportistes que participaran en 37 disciplines diferents. Entre 2021 i 2023, les associacions van aconseguir aquests compromisos per a la participació real del col·lectiu.
«Tanmateix, amb el canvi de govern a la Comunitat Valenciana, després de les eleccions de 2023, no es va fer el traspàs del control de l’organització dels Gay Games a les entitats LGTBI+ valencianes, cosa que allunya el projecte de la seva base comunitària i del col·lectiu local. Associacions que fins i tot van rebre una subvenció nominativa de 240.000 euros, com el club Dracs, que forma part d’ADI LGTBI+, la van rebutjar per aquest motiu», explicaven a l’Agrupació Esportiva Ibèrica LGTBI+.
Modificacions en la Llei Trans Valenciana
A més, el veto responia i respon a una acció política concreta: «El Govern de la Generalitat Valenciana ha modificat la Llei Trans Valenciana, reduït recursos destinats a polítiques d’igualtat, rebutjat tipificar les teràpies de conversió com a delicte i prohibit la bandera LGTBI+ en espais institucionals. En l’àmbit esportiu, el Govern valencià ha eliminat la participació de dones i homes trans en les seves respectives categories, restringint igualment l’ús de vestidors i instal·lacions,» afegien les mateixes fonts.
Èxode de les Arts
Però aquesta no va ser l’última vegada que l’esdeveniment va aparèixer als mitjans per qüestions polèmiques. Fa tot just una setmana i mitja, l’ajuntament va decidir canviar la ubicació del Village —centre d’operacions i d’exposicions de l’esdeveniment— dels Gay Games 2026 per traslladar-lo de la Ciutat de les Arts, iniciant d’aquesta manera l’èxode d’activitats lúdiques d’aquest espai després que un jutjat hagi estimat les denúncies dels veïns de l’entorn i hagi instat el Cap i Casal a prendre mesures contra el soroll que generen els esdeveniments musicals.
