Previsió meteorològica
Torna la pluja a Barcelona i a molts punts de Catalunya: el Meteocat ja té data per a aquest canvi de temps
L’ambient estable i calmat deixarà de ser el protagonista els pròxims dies
Andrea Valenzuela García
La inestabilitat i les precipitacions tornaran aquesta setmana a Catalunya. La proximitat d’un front fred acabarà amb la dinàmica de sol i calor que ha predominat aquests últims dies.
Tanmateix, el mal temps podria arribar el cap de setmana, de manera que encara tenim uns dies de clima estable i temperatures elevades.
Previsió meteorològica per a aquest dimecres
Aquest dimecres, Catalunya s’ha llevat amb bancs de boira al litoral nord i un cel més cobert per la circulació de bandes de núvols alts de sud-oest a nord-est, que deixaran un matí ennuvolat.
Les temperatures van en ascens, sense canvis destacables excepte a la província de Lleida, on poden arribar als 30 ºC.
Durant el matí hi haurà un vent fluix de direcció variable a les zones de l’interior del territori català, mentre que al litoral tindrà una intensitat una mica més alta. A la tarda podrien arribar algunes ratxes fortes al Prepirineu i al prelitoral, tot i que a la nit es calmarà i tornarà a ser feble.
Dijous calmat a Catalunya
De cara a dijous, s’espera un dia més ennuvolat a Catalunya, amb bancs de boira al matí a l’Empordà i al litoral.
Els termòmetres probablement continuaran pujant a tota la comunitat, tot i que no hi haurà canvis en les màximes de 30 ºC a Lleida.
L’Aemet preveu que el vent serà fluix de direcció variable amb moments de molta calma a l’interior i d’intensitat moderada al litoral.
Divendres amb temperatures a l’alça
La predicció per a divendres és d’un dia serè en què predominarà el sol a la major part de la comunitat.
Les temperatures podrien continuar pujant i deixar una jornada càlida abans del mal temps. A la província de Lleida es podrien superar els 31 ºC, a la de Tarragona fins als 24 ºC, a la de Barcelona pot arribar als 25 ºC, i a la de Girona es poden registrar temperatures màximes de 28 ºC.
S’espera que el vent sigui suau i de direcció variable a tot el territori, excepte a l’extrem nord, on serà sec i càlid.
Tornen les pluges a Catalunya
Per al cap de setmana, el canvi meteorològic podria ser brusc a Catalunya.
Dissabte, la previsió meteorològica del Meteocat apunta que són probables les precipitacions al nord del Pirineu, amb la cota de neu situada al voltant dels 1.600 metres. Per a aquest dia, no s’espera una gran baixada de les temperatures, però sí que baixin.
En el mapa del temps de l’Aemet s’observa que, per a diumenge, les possibilitats de pluja seran generals a tot el territori català i podrien ser localment intenses.
Per a aquest dia, es preveu una notable baixada de les temperatures i amb prou feines se superaran els 20 ºC en alguna província, excepte a Barcelona, on la màxima podria ser de 21 ºC.
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre