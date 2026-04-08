Torna la pluja a Barcelona i a molts punts de Catalunya: el Meteocat ja té data per a aquest canvi de temps

L’ambient estable i calmat deixarà de ser el protagonista els pròxims dies

Pluja a Barcelona. / Jordi Otix

Andrea Valenzuela García

La inestabilitat i les precipitacions tornaran aquesta setmana a Catalunya. La proximitat d’un front fred acabarà amb la dinàmica de sol i calor que ha predominat aquests últims dies.

Tanmateix, el mal temps podria arribar el cap de setmana, de manera que encara tenim uns dies de clima estable i temperatures elevades.

Previsió meteorològica per a aquest dimecres

Aquest dimecres, Catalunya s’ha llevat amb bancs de boira al litoral nord i un cel més cobert per la circulació de bandes de núvols alts de sud-oest a nord-est, que deixaran un matí ennuvolat.

Les temperatures van en ascens, sense canvis destacables excepte a la província de Lleida, on poden arribar als 30 ºC.

Durant el matí hi haurà un vent fluix de direcció variable a les zones de l’interior del territori català, mentre que al litoral tindrà una intensitat una mica més alta. A la tarda podrien arribar algunes ratxes fortes al Prepirineu i al prelitoral, tot i que a la nit es calmarà i tornarà a ser feble.

Dijous calmat a Catalunya

De cara a dijous, s’espera un dia més ennuvolat a Catalunya, amb bancs de boira al matí a l’Empordà i al litoral.

Els termòmetres probablement continuaran pujant a tota la comunitat, tot i que no hi haurà canvis en les màximes de 30 ºC a Lleida.

L’Aemet preveu que el vent serà fluix de direcció variable amb moments de molta calma a l’interior i d’intensitat moderada al litoral.

Divendres amb temperatures a l’alça

La predicció per a divendres és d’un dia serè en què predominarà el sol a la major part de la comunitat.

Les temperatures podrien continuar pujant i deixar una jornada càlida abans del mal temps. A la província de Lleida es podrien superar els 31 ºC, a la de Tarragona fins als 24 ºC, a la de Barcelona pot arribar als 25 ºC, i a la de Girona es poden registrar temperatures màximes de 28 ºC.

S’espera que el vent sigui suau i de direcció variable a tot el territori, excepte a l’extrem nord, on serà sec i càlid.

Tornen les pluges a Catalunya

Per al cap de setmana, el canvi meteorològic podria ser brusc a Catalunya.

Dissabte, la previsió meteorològica del Meteocat apunta que són probables les precipitacions al nord del Pirineu, amb la cota de neu situada al voltant dels 1.600 metres. Per a aquest dia, no s’espera una gran baixada de les temperatures, però sí que baixin.

En el mapa del temps de l’Aemet s’observa que, per a diumenge, les possibilitats de pluja seran generals a tot el territori català i podrien ser localment intenses.

Per a aquest dia, es preveu una notable baixada de les temperatures i amb prou feines se superaran els 20 ºC en alguna província, excepte a Barcelona, on la màxima podria ser de 21 ºC.

Manresa commemora el Dia Internacional del Poble Gitano

Jornada tràgica a Lleida: moren dues persones el mateix dia al caure en instal·lacions de reg

Junts manté el veto a la pròrroga dels lloguers: "En comptes d'ajudar els vulnerables, n'afegeix més"

La CGT del Berguedà desconvoca la vaga al Tossalet

L'Iran declara la victòria després de l'alto el foc i assegura controlar a partir d'ara l'estret d'Ormuz

El desdoblament de la C-55 es projectava en un espai de valor natural situat a la confluència del Llobregat i el Cardener

Els 10 punts del pla de pau que negociaran l'Iran i els Estats Units per posar fi a la guerra

Creixen un 500% els infants amb conducta suïcida: passen de 958 abans de la pandèmia a 6.467 el 2025

