Successos
Mor el motorista accidentat a Rubí el Dilluns de Pasqua
La Policia Local investiga el xoc contra un autobús
ACN
El motorista ferit crític el Dilluns de Pasqua després de xocar amb un autobús a Rubí ha mort, segons ha avançat Ràdio Rubí i ha confirmat l’agència ACN. L’home viatjava en una motocicleta juntament amb un acompanyant menor a la urbanització de Castellnou, quan, per causes que no han transcendit, va xocar amb un autobús. A conseqüència de l’impacte, els dos ocupants de la moto van resultar ferits i van ser traslladats a l’hospital Parc Taulí de Sabadell: el conductor es trobava en estat crític i el menor presentava ferides de caràcter lleu, mentre que cap passatger de l’autobús va resultar ferit.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar tres ambulàncies, agents dels Bombers de la Generalitat i equips del Sistema d’Emergències Mèdiques, que van treballar conjuntament en les tasques d’evacuació.
La Policia Local de Rubí ha assumit la investigació sobre les causes del sinistre esdevingut al carrer de Collbató número 10, de l’esmentada urbanització.
