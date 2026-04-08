Mor el motorista accidentat a Rubí el Dilluns de Pasqua

La Policia Local investiga el xoc contra un autobús

Instal·lacions de l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on va ser ingressat el motorista després del succés. / JORDI COTRINA / EPC

ACN

Rubí

El motorista ferit crític el Dilluns de Pasqua després de xocar amb un autobús a Rubí ha mort, segons ha avançat Ràdio Rubí i ha confirmat l’agència ACN. L’home viatjava en una motocicleta juntament amb un acompanyant menor a la urbanització de Castellnou, quan, per causes que no han transcendit, va xocar amb un autobús. A conseqüència de l’impacte, els dos ocupants de la moto van resultar ferits i van ser traslladats a l’hospital Parc Taulí de Sabadell: el conductor es trobava en estat crític i el menor presentava ferides de caràcter lleu, mentre que cap passatger de l’autobús va resultar ferit.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar tres ambulàncies, agents dels Bombers de la Generalitat i equips del Sistema d’Emergències Mèdiques, que van treballar conjuntament en les tasques d’evacuació.

Notícies relacionades

La Policia Local de Rubí ha assumit la investigació sobre les causes del sinistre esdevingut al carrer de Collbató número 10, de l’esmentada urbanització.

  1. Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
  2. Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
  3. L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
  4. Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
  5. Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
  6. Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
  7. Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
  8. La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre

Marcel Barrena finalitza el rodatge de 'La roja', rodada en part a Manresa

La presentació del llibre 'Teixir comunitats' porta l'aventura comunitària a Igualada

Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la "casa gran del manresanisme" de cara a 2027

Netflix llança la primera imatge de la seva sèrie d'animació de Mafalda

Sant Pau, primer hospital de Catalunya a recanviar la vàlvula mitral del cor amb una cirurgia mínimament invasiva

Catalunya disposarà d'un botó lila digital a tot el transport públic el 2027 contra la violència masclista

Crema una furgoneta a l'Avinguda de Catalunya de Berga

Sant Vicenç de Castellet es prepara per acollir el segon Mercat Origen Montserrat

