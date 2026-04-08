Trucades a la Fundació ANAR
Creixen un 500% els infants amb conducta suïcida: passen de 958 abans de la pandèmia a 6.467 el 2025
Les trucades d’auxili a la Fundació ANAR revelen que els problemes mentals dels menors van a més, sobretot perquè pateixen violència i per la influència de les noves tecnologies
Patricia Martín
La Fundació ANAR, organització referent en l’ajuda a nens que tenen problemes greus, ha presentat aquest dimecres el balanç anual sobre els menors que demanen auxili a través de les seves línies de telèfon, mail o xat, que presten orientació psicològica i deriven el cas, si és necessari, als serveis socials, sanitaris o educatius o traslladen la situació a la policia. L’informe revela que cada vegada més nens i adolescents pateixen i demanen ajuda. Crida especialment l’atenció l’increment de menors amb conducta suïcida, que s’han multiplicat fins al 575% des d’abans de la pandèmia: de 958 menors amb ideació o intent de suïcidi que van trucar a les línies d’ANAR el 2019 a 6.467 el 2025.
De fet, la conducta suïcida torna a ser, per quart any consecutiu, el principal motiu de consulta, amb gairebé un 30% de les trucades i un increment del 25,5% només l’últim any. Benjamín Ballesteros, director tècnic de la Fundació ANAR; Diana Díaz, directora de les línies d’ajuda, i Sonsoles Bartolomé, directora del departament jurídic, han cridat l’atenció entorn d’aquesta problemàtica, ja que 6.467 nens i adolescent suposen 17,7 trucades amb ideació suïcida al dia. A més, en 1.405 casos (281 més que l’any anterior) la temptativa ja estava iniciada quan es va produir el contacte amb ANAR.
«Tenien el mètode, el procediment i l’actitud», ha alertat Díaz, que ha atribuït l’increment dels menors amb conductes suïcides a diverses causes: l’augment dels nens i adolescents que pateixen violència, la «sobreexposició» a les noves tecnologies i que viuen en famílies amb problemes de salut mental, addiccions o violència de gènere. Totes aquestes causes es reflecteixen en el balanç d’ANAR, que en total va ajudar 19.990 menors el 2025, amb un increment del 8,9% respecte a l’any anterior (1.642 nens més) i un 21% sobre el 2021, (3.548 menors més), que han donat lloc a 252.561 peticions d’ajuda perquè la majoria de nens pateixen una mitjana de 4,7 problemàtiques associades.
La salut mental
En global, el principal motiu de trucada ha sigut, un any més, els problemes de salut mental (el 51,8%), en què s’engloba la conducta suïcida, els trastorns de depressió o l’ansietat, generats per multitud de situacions. Entre aquestes destaca el maltractament físic o psicològic (que ha motivat el 16,3% de les trucades), les agressions sexuals (el 5,1%), els problemes amb els amics (el 4,5%) i l’assetjament escolar (el 3,8%).
Alhora que creix la conducta suïcida, augmenten també les autolesions, amb increments del 35,2% en un any. En termes absoluts, els casos passen de 3.375 el 2024 a 4.564 el 2025, «cosa que confirma la consolidació d’aquesta problemàtica com una de les principals preocupacions en l’àmbit de la salut mental infantojuvenil i evidencia un agreujament sostingut del malestar emocional», segons la Fundació. També creixen les addiccions i els problemes de conducta.
A les línies d’ajuda ANAR també truquen adults que sol·liciten ajuda per a menors del seu entorn. En aquest cas, la violència és molt més prevalent, ja que apareix en el 63,3% de les consultes. Les principals causes són el maltractament físic i psicològic (22,2%), les agressions sexuals (9,7%), l’abandonament (9%) i l’assetjament escolar o ciberbullying (8,8%).
La presència de la tecnologia
Alhora, els representants de la Fundació han cridat l’atenció sobre que l’ús inadequat de les tecnologies ha estat present en sis de cada 10 casos atesos. «Molts nens no distingeixen entre la realitat i la ficció i els arriba molta violència a través de xarxes i els videojocs, i aquesta sobreexposició fa que ho puguin perpetuar», ha indicat Díaz, que al seu torn ha assenyalat que els menors necessiten que les seves famílies els ajudin a afrontar els seus problemes i a comptar amb una xarxa de suport. «Per a això, la conciliació familiar és absolutament necessària i que el refugi no sigui la tecnologia, on poden trobar-se amb persones potencialment perilloses i continguts nocius que generen un alt impacte en el seu desenvolupament».
Referent a això, l’informe detecta que un alt percentatge de menors amb greus problemes viuen en famílies on hi ha violència de gènere, maltractament, problemes legals, depressió o addiccions. A més, més d’un de cada quatre (el 26,2%) viuen amb un únic progenitor, la majoria només amb la seva mare.
El perfil
El perfil majoritari entre els menors atesos és el d’una adolescent (el 71,6%) amb una edat compresa entre els 14 i els 17 anys. Mentre que en les peticions d’ajuda efectuades per adults el 52,3% són dones i quatre de cada 10, homes, hi ha més trucades referides a nens de 0 a 9 anys (el 37,7% dels casos).
Per comunitats, Castella i Lleó és l’autonomia amb més peticions d’ajuda, seguida per la Comunitat de Madrid i la valenciana. Catalunya se situa en la part més baixa del rànquing, amb 7.927 peticions, 5,92 per cada 1.000 menors davant una taxa de 197 a Castella i Lleó.
Finalment, l’informe destaca que la majoria de les situacions ateses s’han caracteritzat per la seva alta complexitat: el 70,4% han presentat un nivell d’urgència alt i el 81,7% han sigut catalogats com a problemes d’«elevada gravetat». Així mateix, en més de la meitat de les situacions, els problemes es produeixen des de fa més d’un any (55,5%) i en més de sis de cada 10, la freqüència és diària (62,4%).
