Passejada amb Barret
Barcelona celebra la primavera amb una acolorida desfilada de barrets: horari i recorregut
La 22a Passejada amb Barret, gratuïta i oberta a totes les edats, recorrerà el centre de la ciutat
La Fira d’Abril de Catalunya torna a ser gratis: dates i cartell inspirat en Gaudí
El Periódico
Barcelona es prepara per donar la benvinguda a la primavera amb la 22a Passejada amb Barret, un esdeveniment que convida barcelonins i visitants a recórrer els carrers més emblemàtics de la ciutat amb elegància i originalitat, amb els seus millors barrets.
La cita serà el diumenge 12 d’abril a les 12.00 hores, amb punt de trobada a la rambla de Catalunya amb l’avinguda Diagonal, a l’altura de l’escultura de la girafa coqueta. El recorregut finalitzarà cap a les 14.00 hores a la plaça de Catalunya.
La passejada és un divertit esdeveniment gratuït i obert a tothom, grans i petits (i fins i tot mascotes). No fa falta inscripció prèvia; l’únic requisit és portar un barret, ja sigui comprat o fet a casa.
En anys anteriors, els assistents han lluït barrets de tot tipus, des de l’elegància clàssica a l’extravagància més creativa, amb gorros, barrets de copa, boines, turbants o barrets de còctel. Alguns fins i tot aprofiten l’ocasió per disfressar-se completament, o per lluir divertides i extravagants creacions sobre els seus caps.
Jove tradició
Organitzada per les barreteres Cristina de Prada i Nina Pawlowsky, la Passejada amb Barret va celebrar la seva primera edició el 2005 i, des d’aleshores, ha anat guanyant popularitat per la seva singularitat. Vint-i-un anys després, l’esdeveniment ha inspirat iniciatives similars en altres ciutats, i s’ha convertit en una de les cites més originals del calendari primaveral barceloní.
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre