El temps d’espera a l’L1 és superior al del 2022
La línia guanya un tren i circula amb combois de més capacitat, però la freqüència és de tres minuts, vuit segons més que fa quatre anys.
Glòria Ayuso
El reforç de l’L1 del metro amb un comboi addicional des d’ahir per rebaixar la saturació d’usuaris en hora punta, que ha empitjorat des que a finals de gener va començar la crisi de Rodalies, redueix en cinc segons l’espera a l’andana. No obstant, la nova freqüència de pas, que ara és de tres minuts entre tren i tren, no aconsegueix millorar respecte a la que hi havia fa quatre anys, 2,52 minuts, quan el nombre d’usuaris era molt inferior a l’actual.
L’L1, la línia vermella, és la més utilitzada, amb 126,3 milions d’usuaris l’últim any. S’hi ha afegit que des del gener moltes persones que solien viatjar en les línies R3 i R4 de Rodalies s’han passat al bus interurbà per entrar i sortir cada dia de Barcelona, i utilitzen el metro per al desplaçament final. Estacions com Fabra i Puig presenten grans aglomeracions en hora punta i, en alguns moments, els usuaris han de deixar passar trens per poder pujar a un amb prou espai.
L’augment en el temps d’espera es va produir el 2024, quan la línia va reduir la circulació de combois en hora punta de 36 a 34, tot i que aquell any va registrar un augment històric d’usuaris, en què va passar dels 116 als 125 milions. Llavors ja suposava un 27% de tot el passatge del metro de Barcelona. La velocitat comercial de la línia també ha disminuït: el 2022 era de 26,50 km/h, mentre que l’any passat va ser de 25,30 km/h.
Més gent, menys velocitat
TMB explica que el canvi respecte al 2022 es deu a dos motius. El primer és que com més passatge, més temps es requereix per embarcar al tren, i per això descendeix la velocitat del servei i l’interval de pas, i per tant l’espera, és més gran. D’altra banda, TMB remarca que el 2022 circulaven combois de la sèrie 4000, amb una capacitat per a 950 persones. Els que circulen ara, de la sèrie 8000, compten amb espai per a 1.400 persones. Amb això, malgrat que circuli el mateix nombre de trens i amb un temps d’espera superior respecte al 2022, en hora punta els 35 trens actuals sumen 49.000 places, per la qual cosa s’aconsegueix transportar molt més passatge que amb les 33.250 que s’oferien llavors.
El nou comboi que s’ha afegit permet alleujar en certa mesura la situació actual, com van comprovar ahir els usuaris en hora punta, que van notar que l’aglomeració va ser una mica inferior. S’ha de tenir en compte que els vagons de l’L1 precisament són més amples i hi ha un 10% més de persones que en la resta de les línies.
Els últims tres anys, només l’L5 ha millorat la velocitat comercial: ha passat de 25,50 km/h a 26 km/h.
