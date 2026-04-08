Conflicte a l’escola catalana
Ustec denuncia el "mal ús" dels contactes de les famílies per part del Govern per fer "propaganda" de l’acord signat amb CCOO i UGT
El Departament envia un butlletí a les famílies, utilitzant el correu electrònic que van facilitar per formalitzar la matrícula, per exposar-los de manera directa qüestions com que a partir del curs 2026-2027 es pagaran 50 euros per nit al professorat que vagi de colònies
Helena López
El conflicte a l’escola catalana continua encallat en el mateix punt en què es va quedar abans de les vacances de Setmana Santa. El Govern defensa a capa i espasa l'"acord històric" assolit amb CCOO i UGT i la resta de sindicats —entre ells Ustec i Aspepc, els dos majoritaris a la pública— continuen insistint que aquest és insuficient i que la consellera —que aquest dimarts es va reincorporar a la feina després de dos mesos de baixa mèdica— s’ha d’asseure amb ells a negociar.
En aquest context —i amb més de 500 escoles apuntades a la campanya per deixar de fer colònies i sortides escolars el curs 26-27 com a mesura de pressió al Govern— la conselleria ha sortit a l’atac en la guerra per controlar el relat enviant un correu electrònic de manera massiva —fent servir els correus facilitats per les famílies en el moment de la matrícula dels seus fills a l’escola— en què, "ara que comença l’últim trimestre del curs", els posen "al dia" [sic] sobre "la implantació progressiva de les mesures acordades entre el Govern i les organitzacions sindicals CCOO i UGT en l’àmbit educatiu, entre altres informacions".
Comunicat en què s’explica a les famílies coses com que a partir del curs 2026-2027 es pagaran 50 euros per nit, per a un màxim de dos professionals per grup, al professorat que acompanyi l’alumnat en colònies i activitats educatives fora del centre, o que l’acord inclou "la reducció progressiva de les ràtios en les diferents etapes educatives del sistema, amb l’objectiu de consolidar grups de 20 alumnes a infantil i primària i de 25 alumnes a l’ESO en els pròxims anys, així com l’extensió d’aquestes reduccions al batxillerat i als diferents cicles de la formació professional" [sic].
El sindicat Ustec —el majoritari a l’escola pública catalana— ha carregat aquest dimecres contra el Departament d’Educació i Formació Professional per aquesta qüestió. Ha denunciat que hagi utilitzat els canals de comunicació dels centres educatius per "fer propaganda" a les famílies sobre l’acord signat amb CCOO i UGT, un pacte que l’organització [amb el suport dels més de 40.000 docents que es van posicionar en una consulta organitzada per aquesta] considera "insuficient" per resoldre els principals problemes de l’escola pública catalana.
En un comunicat fet públic aquest dimecres, el sindicat (un dels convocants de les sis jornades de vaga del trimestre passat) acusa el Govern d’intentar "presentar com a solució" un acord que, a parer seu, no respon a les reclamacions d’una part important, molt important, del personal educatiu (les mobilitzacions convocades després de l’anunci de l’"acord històric" van comptar amb un suport massiu).
Ustec insisteix que el conflicte en l’educació pública continua obert perquè el pacte no aborda de manera suficient qüestions com els salaris, la reducció de ràtios, l’educació inclusiva o la càrrega burocràtica als centres. Segons l’organització, amb aquest pacte l’alumnat no percebrà "millores estructurals immediates" el curs vinent.
El sindicat també rebutja que se situï les famílies "al mig" del conflicte i considera que l’Executiu català tracta d’utilitzar-les com a element de pressió davant del professorat. Davant d’això, defensa que les mobilitzacions del personal educatiu no van dirigides contra les famílies, sinó que busquen reclamar millores per a l’escola pública.
Explicació alternativa
Per aquest motiu, Ustec ha fet una crida a docents i personal d’atenció educativa perquè contactin amb les famílies dels seus centres i els facin arribar una explicació alternativa sobre per què consideren que l’acord assolit no és suficient. L’organització insisteix que el Govern no ha resolt el conflicte i li reclama que reprengui la negociació per donar una resposta més àmplia a les demandes plantejades en els últims mesos.
El Govern defensa la polèmica publicació explicant que ha posat en marxa aquest butlletí per informar la comunitat educativa sobre les mesures amb impacte en l’organització dels centres educatius i, per tant, sobre l’atenció educativa que reben els seus fills i filles.
