La visita del Papa a Espanya costarà 15 milions d’euros
L’estada de Lleó XIV a Madrid, Barcelona i les Canàries entre el 6 i el 12 de juny tindrà un impacte estimat de 100 milions d’euros
Patricia Martín
Els coordinadors de la visita oficial del papa a Espanya, que es desenvoluparà del 6 al 12 de juny, han ofert aquest dimarts els primers càlculs pressupostaris de l'esdeveniment històric, que segons les estimacions inicials costarà més de 15 milions d'euros i tindrà un impacte econòmic i social superior als 100 milions, segons han explicat Yago de la Cierva i Fernando Giménez Barriocanal en roda de premsa.
Per finançar l'esdeveniment, els coordinadors de la visita han animat la ciutadania, les empreses i la societat civil a col·laborar econòmicament, a través de donacions a la web 'donoamiiglesia.es'. De fet, els representants de la Conferència Episcopal calculen que entorn del 50% del pressupost serà sufragat amb aportacions de particulars, empreses o fundacions.
Una altra part serà finançada pel Govern canari i els ajuntaments, ja que és la primera vegada que un pontífex visita les Illes i les autoritats "han volgut contribuir perquè per a ells és un fet històric". Per la seva banda, Madrid, Barcelona i el Govern central no faran aportacions directes, però sí que col·laboraran facilitant instal·lacions o la seguretat necessària en una visita d'aquestes característiques. Si amb les donacions i l'aportació canària no es cobreix el pressupost total, l'Església "posarà els recursos necessaris", han garantit.
La visita anterior d'un pontífex a Espanya, realitzada per Benet XVI l'agost de l'any 2011, va costar 43 milions d'euros, per la qual cosa l'estimació inicial dels organitzadors podria haver-se quedat molt curta. En qualsevol cas, han assegurat que les despeses seran auditades per una firma internacional i es faran públics..
Està previst que Lleó XIV visiti Madrid del 6 al 9 de juny; Barcelona del 9 a l'11 de juny i les Canàries, tant Las Palmas com Tenerife, els dies 11 i 12 de juny. De moment, s'ha confirmat que oficiarà dues misses multitudinàries, una a Madrid, amb motiu del Corpus Christi, i una altra al port de Santa Cruz de Tenerife, mentre que a Barcelona el pontífex visitarà l'Abadia de Montserrat i la Sagrada Família, on commemorarà el centenari de la mort d'Antonio Gaudí i inaugurarà la Torre de Jesús, la més alta de la basílica i al seu torn la més elevada entre les esglésies cristianes.
Així mateix, els organitzadors han indicat que l'assistència als actes públics del Papa serà gratuïta, tot i que els que vulguin acudir s'hauran d'incessió individual o a través de grups. El sistema d'inscripcions estarà disponible a la web ambelpapa.es.
