Aitor Moll: "El progrés de cada localitat construeix el progrés col·lectiu"
El conseller delegat de Prensa Ibérica rep alcaldes i càrrecs públics al fòrum
Meritxell M. Pauné
El conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, va donar la benvinguda als alcaldes i càrrecs públics catalans, encapçalats pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que van participar al Fòrum Municipalisme. Moll va reflexionar sobre la importància de les realitats locals per a l’avenç col·lectiu: "El progrés de cada localitat construeix el progrés col·lectiu". "La suma del local és el que crea una societat i un país", va insistir. Per això, es va dirigir als regidors per donar-los ànim: "Els alcaldes tenen una gran responsabilitat i a Prensa Ibérica hi volem ser a prop, acompanyar-los i donar visibilitat a la seva tasca". "Les seves polítiques són les més pròximes, les que tenen més incidència en el dia a dia de la ciutadania, són la primera línia de l’administració pública", va sintetitzar.
En aquest sentit, va recordar que Prensa Ibérica "és el grup de premsa més capil·lar de l’Estat", amb 27 capçaleres i 2.500 professionals. Cada diari del grup vol "formar part activa de cada comunitat" i abordar al costat del territori els "reptes i les oportunitats" del municipalisme. Com a "prova del compromís" de Prensa Ibérica amb la informació local va destacar el nou botó A prop que inclouen tots els diaris del grup i que permet seleccionar "pràcticament qualsevol municipi de Catalunya i d’Espanya" per accedir a una selecció més personalitzada de notícies. "Un pot ser de Viladecans, però tenir una filla a Tarragona i els pares vivint a Gijón, per la qual cosa segurament vol estar informat de tots tres llocs alhora", va exemplificar.
Tal com va assenylar el director d’EL PERIÓDICO, Albert Sáez, la primera edició del Fòrum Municipalisme constitueix una fita per a Prensa Ibérica, a l’estrenar a Catalunya un format que és impulsat ja amb èxit des de fa uns anys per la resta de capçaleres.
