Missió a la Lluna
Els astronautes d’Artemis inicien els preparatius per a la seva tornada a la Terra i preparen un ‘fitting’ dels seus últims vestits espacials
En la seva última jornada completa a l’espai, els tripulants hauran de fer-se càrrec dels residus generats a la missió, executar maniobres per assegurar la seva trajectòria i realitzar una prova de les peces dissenyades perquè no pateixin marejos al tornar a la gravetat terrestre
Artemis posa rumb a la Terra després d’aconseguir imatges mai vistes des de la cara oculta de la Lluna: «Ha sigut sorprenent»
Valentina Raffio
Els quatre astronautes a bord de la missió Artemis s’enfronten aquest dijous al seu últim dia complet a l’espai. Segons constata el programa de la missió, en les pròximes hores Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen hauran de posar en marxa tots els preparatius per tornar a la Terra. Entre ells destaquen qüestions tècniques com repassar els procediments de reingrés i amaratge i executar una nova maniobra orbital de correcció de trajectòria fins a qüestions més logístiques com, per exemple, recollir totes les «deixalles» generades durant el viatge. En aquesta última jornada de vol espacial, els tripulants de la missió també hauran de portar a terme un ‘fitting’ dels vestits espacials dissenyats específicament perquè durant la seva tornada a la Terra els seus cossos puguin adaptar-se de nou a la gravetat i no es maregin.
La jornada d’aquest dijous està planejada minut per minut. Al llarg del dia, els astronautes seguiran una planificació minuciosa orientada a assegurar que cada fase del retorn s’executi sense contratemps. Una part central de la jornada estarà dedicada a revisar, juntament amb l’equip de control de vol, tots els procediments vinculats al reingrés a l’atmosfera terrestre i al posterior amaratge a les aigües del Pacífic. Aquestes sessions permeten verificar protocols, resoldre dubtes operatius i reforçar la coordinació entre la nau espacial i els equips a Houston. Paral·lelament, segons afirmen els tècnics de la missió, es durà a terme una nova maniobra de correcció orbital per ajustar amb precisió la trajectòria de tornada i minimitzar els eventuals riscos.
Més enllà dels preparatius tècnics, els astronautes també hauran de completar diverses activitats en la seva llista final d’objectius de la missió. Entre aquestes, destaquen la recol·lecció de rebutjos generats durant el viatge. Ja siguin els embolcalls dels aliments que han consumit, inclòs el famós flascó de Nutella que va sortir volant durant una retransmissió, o els excrements recollits pel vàter espacial que, com hem pogut observar, ha donat diversos problemes durant el viatge. Segons s’estipula en els protocols, l’orina recollida ha de ser tirada per la borda ja que aquesta, a l’entrar en contacte amb el buit i les temperatures extremes de l’espai, es congela immediatament i es converteix en petits vidres que es dispersen sense suposar un risc. Els excrements, en canvi, s’han de tornar a la Terra ja que, a la pràctica, expulsar-los a l’espai podria generar residus sòlids potencialment perillosos que podrien interferir amb la nau o quedar orbitant com a escombraries espacials.
‘Looks’ per no desmaiar-se
L’última tasca dels astronautes serà dur a terme una prova dels vestits espacials que utilitzaran en la seva tornada a la Terra. És a dir, l’equivalent a un ‘fitting’ de moda però, en aquesta ocasió, amb ‘looks’ espacials. Durant aquestes proves, els tripulants hauran de comprovar que cada peça s’adapta correctament als seus cossos encara després de passar diversos dies en condicions de microgravetat, un entorn que provoca canvis fisiològics com la redistribució de fluids i la pèrdua de to muscular. Una part essencial serà la presa de mesures de la circumferència corporal i l’avaluació de paràmetres com la pressió exercida, la comoditat i la facilitat per posar-se i treure’s aquestes peces. L’objectiu immediat és garantir que, durant el descens, aquestes peces ajudin a mantenir la circulació sanguínia i redueixin el risc de marejos o desorientació al tornar a la gravetat. Les dades recollides, a més, permetran optimitzar futurs dissenys i millorar la seguretat en pròximes missions.
Divendres, últim dia de la missió, tota la jornada estarà enfocada en la tornada a la Terra. Segons recull el cronograma elaborat des de la sala de control, la jornada començarà amb una última maniobra de correcció de trajectòria per assegurar que la nau entri a l’atmosfera en el punt i angle adequats. A continuació, els astronautes reconfiguraran la cabina, guardant l’equip i col·locant els seients en posició per al descens, abans de posar-se els vestits espacials definitius. I amb tot preparat, els astronautes executaran les maniobres de descens per reingressar a l’atmosfera. El seu amaratge, a les aigües del Pacífic, probablement davant les costes de San Diego, està previst per a les 8 de la tarda de divendres a Califòrnia (l’equivalent a les 2 de la matinada de dissabte en hora peninsular espanyola). Tant la NASA com l’exèrcit dels Estats Units afirmen que ja s’estan desplegant operatius per recollir els astronautes i portar-los de tornada amb les seves famílies.
