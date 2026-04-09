Després d'anys caducat
Badalona adjudica el contracte de neteja més gran de la seva història per gairebé 500 milions a FCC: "Serà un abans i un després"
Albiol descriu el nou servei com "una revolució espectacular" i fixa la seva entrada en funcionament a partir de la segona quinzena del mes de maig
Gerardo Santos
Després de més de cinc anys caducat, i d'un procés de licitació que s'ha allargat aproximadament un any i mig, l'Ajuntament de Badalona ha anunciat l'adjudicació del contracte de serveis de neteja urbana, recollida i transport de residus i punts nets. La concessió se l'endú l'empresa FCC, per un import de gairebé 500 milions d'euros per als pròxims 12 anys: "Serà un abans i un després, una autèntica revolució que es notarà a partir de les pròximes setmanes", ha declarat aquest dijous al matí l'alcalde, Xavier Garcia Albiol, durant la roda de premsa en què s'ha anunciat el final del procés d'adjudicació. Concretament, ha declarat l'alcalde, el servei entrarà en funcionament durant la segona quinzena del mes de maig.
La Junta Local de Govern aprovarà demà els lots 1 (de recollida i neteja, per uns 483 milions) i 4 (el dels punts nets, per una mica més de 10 milions), mentre que queden pendents els lots 2 i 3, referits a la recollida de roba i olis usats, que van ser recorreguts i la licitació dels quals s'ha de reactivar ara. Així ho ha explicat el director de contractació municipal, que ha acabat responent algunes preguntes a petició del mateix alcalde Albiol. D'aquesta manera, i fins que no se'n reactivi la licitació, aquests serveis menors es duran a terme als punts nets municipals, de manera provisional.
El nou servei incorpora, segons l'alcalde, "millores històriques" que el situaran "entre els millors d'Espanya". "No ho dic jo, sinó la mateixa empresa adjudicatària i els experts amb els quals hem parlat", ha declarat Albiol. El nou contracte disposa un augment de la plantilla, que passarà de 416 a 565 empleats; el canvi de la maquinària i de tots els vehicles, que passen de ser 110 a 146. Així mateix, incrementarà un 30% la freqüència de la neteja dels carrers, que es balejaran amb aigua a pressió com a mínim una vegada al mes, mentre que fins ara això passava una vegada cada quatre mesos, ha enumerat Albiol. D'altra banda, augmenta d'una vegada per setmana a cinc la neteja als polígons de la ciutat, a més d'ampliar la freqüència de neteja els caps de setmana. Tots els contenidors es renovaran i, tal com va avançar EL PERIÓDICO, se suprimiran els gairebé 300 contenidors soterrats, ubicats en 45 llocs de la ciutat.
L'alcalde ha volgut destacar el servei de recollida de mobles vells i trastos, que oferirà a les persones grans i a aquelles amb problemes de mobilitat l'opció de pujar fins a la porta de l'habitatge per retirar els mobles: "Això és importantíssim perquè hi ha zones a la ciutat amb població envellida, i també hi ha molts habitatges a la ciutat sense ascensor", ha indicat l'edil popular, que també ha incidit en la creació d'una oficina municipal que es dedicarà exclusivament a resoldre dubtes i queixes veïnals sobre el servei de neteja.
Quedarà pendent de licitar-se el cinquè lot, referit a la fiscalització del servei mitjançant l'ús de la tecnologia digital per controlar via geolocalització i en temps real els possibles incompliments en el servei, fórmula testada en altres grans ciutats com Mataró. "Hi haurà un informe diari que creuarà el servei planejat amb el que realment s'ha fet; si es comprova que no ha estat prestat correctament, hi haurà penalitzacions, tot i que esperem que no sigui així", ha declarat el tinent d'Alcaldia Daniel Gracia.
Contenidors amb sensors i de ferro
Alguns dels nous contenidors seran de ferro "per evitar un problema que ja comencem a no tenir, que és el de la crema de contenidors", ha assenyalat Albiol, per després assegurar que el 2025, i respecte del 2024, va descendir un 35% el nombre de 'containers' calcinats a la ciutat. A més, els contenidors tindran un sensor, ha explicat el líder popular, "que detectarà que quan estigui ple, sigui l'hora o no de la recollida, es desplaçarà un camió a buidar-lo, cosa que evitarà imatges d'escombraries sobresortint o al voltant d'un contenidor".
Preguntat sobre si es planteja en el nou servei la introducció de contenidors tancats, l'alcalde ha ironitzat assenyalant que en altres ciutats aquesta experiència no ha quallat: "Els veïns de Girona, per exemple, volen cremar l'ajuntament", ha hipèrbolitzat. "Molts experts ens han recomanat no posar contenidors tancats, pensem que qui no el pugui obrir perquè falla el codi o no porti a sobre la targeta acabarà llançant les escombraries a terra".
Com a alternativa, l'ajuntament de Badalona aposta per ampliar els contenidors portàtils, que es col·loquen en hores determinades, i es retiren després. Si fins ara aquest tipus de 'container' es trobava en 15 ubicacions, a partir d'ara seran 23. Precisament sobre els veïns que deixen bosses d'escombraries a les papereres, o que les dipositen al carrer en horaris en què els contenidors no estan disponibles, ha llançat un parell de dards l'alcalde: "Això no pot ser, i no està passant en barris desestructurats, sinó al Centre i Casagemes —barri on resideix Albiol—, cada dia a la cantonada del carrer Santa Maria amb Prim algú decideix posar les bosses d'escombraries a la porta del veí, això no és admissible", ha lamentat.
Antecedents amb FCC
Es dona el cas que el servei recaurà en la mateixa empresa que l'ha dut a terme fins ara, i que en el passat va protagonitzar episodis polèmics. Pocs mesos després d'accedir a l'alcaldia, l'agost del 2023, el govern d'Albiol va anunciar l'obertura d'un expedient sancionador a l'empresa per "incompliments" en el servei prestat. El consistori va provar que un 36% dels serveis controlats pels inspectors municipals que s'havien de prestar no s'havien fet. Però els antecedents es remunten enrere en el temps. El 2022, el Ple municipal va haver d'aprovar una modificació de crèdit per poder pagar a FCC més de 5,1 milions d'euros corresponents a les fraccions de factures impagades els anys anteriors i a la revisió de preus que en el seu moment no es va arribar a aplicar en el contracte de neteja viària i recollida de residus. Moviments que van arribar després de dues sentències favorables a l'empresa i que, a més, també van portar a aprovar una modificació per incloure en els comptes municipals gairebé 700.000 euros derivats dels interessos de demora derivats d'aquests impagaments i de la revisió.
Per saber el perquè d'aquests impagaments cal retrocedir el setembre del 2017, durant l'alcaldia de Dolors Sabater (Guanyem Badalona). Aleshores, una Junta Local de Govern (JLG) va aprovar deduir des d'aleshores de les factures emeses per Fomento les despeses generals i el benefici industrial a les amortitzacions i el finançament d'inversions. A més, la JGL va aprovar altres dues accions que instaven a reclamar a l'empresa 4,1 milions d'euros. Aquestes decisions es van aprovar després de fer una auditoria al contracte de neteja en què es va detectar un "presumpte frau de 12,8 milions d'euros" i de l'encàrrec del govern de Badalona de dos informes.
