Successos
Famílies del Bages, anguniades en veure material dels seus fills a les xarxes socials després de la pallissa a Sant Joan de Vilatorrada
La difusió massiva d'identitats i continguts audiovisuals de menors d'edat ha anat acompanyada de falsedats sobre les circumstàncies de l'agressió i l'abast de les lesions de la víctima
R. Tortosa
La difusió del vídeo de la pallissa a un adolescent a Sant Joan de Vilatorrada divendres de la setmana passada ha desencadenat una intensa activitat a les xarxes socials i als xats i grups de WhatsApp. Tot i que aquestes plataformes han servit per manifestar solidaritat amb la presumpta víctima i exigir més seguretat a la població, també s'han compartit rumors, informacions incompletes o parcials i fotografies o vídeos d'alguns dels implicats en l'incident i del seu cercle d'amistats.
Tant l'Ajuntament com els Mossos d'Esquadra van insistir des de ben aviat en les precaucions que s'han d'adoptar en casos com aquest, ja que els implicats són menors d'edat. Així i tot, la indignació de mares i pares d'alumnes matriculats als centres educatius del municipi i de companys dels joves que apareixen al vídeo els ha portat a difondre un gran volum de material altament sensible: noms, perfils digitals, imatges...
I, com és habitual en situacions que generen tanta alarma, algunes famílies han descobert una segona vida dels seus fills que desconeixien. Sovint, els adults més pròxims a estudiants vinculats a conflictes que obliguen a intervenir la policia o la justícia se n'assabenten quan es formalitza una denúncia o una detenció. La cadena d'esdeveniments s'ha invertit en l'agressió de Sant Joan de Vilatorrada, ja que els Mossos van obrir la investigació quan el contingut audiovisual s'estava fent viral.
Aquesta circumstància ha propiciat que hi hagi famílies que hagin observat la proximitat dels seus fills a pràctiques gairebé delictives, publicades en comptes de xarxes que ni tan sols coneixien. La detenció del presumpte atacant ha animat la conversa. Les respostes a algunes de les preguntes que planen a l'espai virtual conviden a la reflexió, no a reaccions colèriques, com subratllen algunes mares i pares.
Són les famílies que sabien que, després de l'episodi violent i el parèntesi festiu, l'adolescent colpejat va anar a classe; les mateixes que apunten que el perjudicat potser es va decidir a interposar la denúncia per la rellevància pública que han assolit els fets; els veïns que lamenten la propagació de mentides sobre l'abast de les seves lesions, considerant que no va patir cap fractura ni va ser ingressat a l'hospital.
Els ajuntaments de Sant Joan de Vilatorrada, localitat dels instituts en què estan matriculats aquests joves, i de Sant Fruitós de Bages, on resideixen, han emès un comunicat conjunt de "condemna". Com també han reconegut diversos comandaments policials, hi ha menors que reprodueixen a internet actituds i accions extremes, inspirant-se en videojocs i sèries o pel·lícules d'èxit.
Però el motiu principal dels diferents enfrontaments entre els joves del vídeo controvertit, que han crescut en entorns difícils i circumstàncies desfavorables, no ha estat la simulació de comportaments propis de bandes criminals o produccions de ficció. La suposada causa d'una tensió que ha acabat en puntades brutals i enregistraments amb telèfon, de caràcter sentimental, ha estat l'últim detonant de la confusió i el desconcert als carrers i als grups de WhatsApp de la Catalunya central.
- Cristina Junyent, psicòloga, sobre la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada: 'Tan agressor és el que pica, com qui ho grava i difon