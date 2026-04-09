I Fòrum Municipalisme
Balmón s’obre a ampliar fins als sis anys els mandats dels alcaldes
L’alcalde de Cornellà demana estabilitat i "majories àmplies" mentre adverteix contra la "frustració social" que provoca la crisi de la vivenda
«Cal recréixer on ja s’ha construït. Si no ho fem bé, això serà una bomba»
Davant l’auge dels extremismes, «les noves generacions han de veure per a què serveix un poder públic»
ANTONIO BALMÓN - Alcalde de Cornellà i Vicepresident de l’AMB
Manuel Arenas
La singularitat que encarna l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en l’ecosistema local de Catalunya va cobrar ahir protagonisme al I Fòrum Municipalisme d’EL PERIÓDICO i Prensa Ibérica a través del seu vicepresident executiu, Antonio Balmón, que va remarcar el consens que va permetre crear l’única administració metropolitana legalment constituïda a Espanya.
"La llei de l’AMB es va aprovar per unanimitat. Vaig parlar durant un any amb molta gent per construir un espai no com a amenaça sinó com a oportunitat", va explicar el també alcalde de Cornellà de Llobregat, que juntament amb Albert Sáez, director d’EL PERIÓDICO, va posar en valor el pactisme que porta l’ens en temps de polarització.
Als 36 municipis que integren l’AMB viuen uns 3,3 milions de persones. Malgrat que s’ha oposat en altres ocasions a l’ampliació territorial de l’ens, Balmón sí que va incidir en la necessitat d’enfortir el perímetre metropolità en matèria de vivenda, en la mateixa línia de la densificació que promou el president de la Generalitat, Salvador Illa. "Necessitem habitatge digne per a la gent a la qual no podem desplaçar on no hi ha serveis públics. Perquè el problema ja el tenim: ¿On aniran les persones que venen a treballar? Doncs a l’AMB", va afirmar Balmón.
"Recréixer"
És coneguda la tesi del responsable metropolità de créixer "en vertical" per combatre la crisi de vivenda. Ahir, el primer regidor va afegir la necessitat de "recréixer on ja s’ha construït", en el sentit d’intensificar la construcció de vivenda fins i tot en àrees que ja han experimentat desenvolupaments urbanístics. "Si no ho fem bé, això serà una bomba", va reconèixer Balmón, en al·lusió a la frustració ciutadana que genera la crisi de la vivenda. "Jo entenc que es parli de sostenibilitat, em sembla perfecte, però cal defensar també la sostenibilitat social", va argumentar.
"El resum és: ¿com redueixes aquesta frustració social? De gent jove, dels que abans podien i ara ja no poden, de la gent que ha estat tota la seva vida de lloguer i ara té por. Tenim pressa i el procés és molt lent", va ponderar el vicepresident executiu de l’AMB, que no va dubtar a considerar que "el pressupost és per a la gent, no per a un partit".
Els alcaldes que van participar en el Fòrum Municipalisme van criticar com la burocràcia paralitza l’Administració, sobre la qual cosa Balmón va valorar que "la gent no pot ser ostatge dels interessos polítics".
Espai de moderació
En un context polític en què creixen els extremismes, el director Albert Sáez va preguntar també pel paper dels ajuntaments com a espais de centralitat. "Les ciutats intenten evitar la confrontació innecessària", va respondre Balmón. Als seus ulls, el pacte fonamental té a veure amb el fet d’"enfortir la convivència, no amb cordons sanitaris". El repte, va assegurar Balmón, "és que les noves generacions han de veure per a què serveix un poder públic", en relació amb la desafecció que està acostant els joves a posicions més extremes.
L’alcalde de Cornellà fins i tot va llançar un petit dard dirigit al líder republicà Oriol Junqueras, que va afirmar ara fa uns dies a EL PERIÓDICO un article d’opinió titulat Vida comunitària per enfortir un país. "Vaig llegir l’article del senyor Junqueras i vaig pensar: ‘Benvingut’, s’ha passat quatre anys despistat", va dir fent broma Balmón.
"Majories àmplies"
A poc més d’un any de les pròximes eleccions municipals, Balmón va advertir de la necessitat de "majories àmplies" davant una escena política cada vegada més fragmentada. "No necessàriament majories absolutes", va puntualitzar l’alcalde, "sinó majories àmplies", i es va obrir així a la consecució dels acords polítics que sempre defensa.
Per aconseguir aquesta estabilitat, l’alcalde es va atrevir a suggerir l’ampliació dels mandats dels alcaldes: "¿I per què no posar mandats de sis anys en lloc de quatre?", va preguntar retòricament Balmón.
