Municipals del 2027
Junts obre la precampanya a Barcelona carregant contra Collboni i sense resoldre encara qui serà el seu alcaldable
El partit es compromet al fet que Puigdemont i Turull proposin un nom abans de l’estiu, mentre el líder del grup municipal, Jordi Martí, manté les seves aspiracions i jutja que és un «hàndicap» que no s’hagi elegit ja candidat
Junts mira de recuperar l’espai convergent i frenar l’opa d’Aliança de cara a les eleccions municipals
Jordi Ribalaygue
A poc més d’un any per a les pròximes eleccions municipals, Junts afronta el repte de repetir l’èxit que va obtenir a Barcelona el 2023, quan es va convertir en la força més votada, tot i que no en té prou per governar l’ajuntament. El retorn de Xavier Trias a la primera línia va propulsar llavors els nacionalistes i, retirat ja definitivament l’exalcalde, el partit mira de repetir la fórmula amb un nou candidat, encara pendent de ser elegit. Mentre altres sigles van formalitzant els seus alcaldables, la primera força de l’oposició al PSC i la que compta amb més regidors al consistori manté el dubte sobre qui serà el número u de la seva llista el 2027. Junts es compromet a aclarir la incògnita abans de l’estiu vinent, quan s’espera que l’expresident Carles Puigdemont i el secretari general, Jordi Turull, proposin un nom, que la militància haurà de validar.
En aquest compàs d’espera, el president del grup municipal de Junts, Jordi Martí, ha tornat a declarar-se a disposició per encapçalar la candidatura. Ho ha fet aquest dijous durant una compareixença en què el partit ha començat a escalfar els motors de precampanya amb uns cartells en els quals, amb ajuda de la intel·ligència artificial, retrata Jaume Collboni tapant-se els ulls, les orelles i la boca. Com els tres micos savis de la cultura japonesa i popularitzats per les emoticones, els nacionalistes simbolitzen que, al seu entendre, el socialista és un alcalde que dona l’esquena a la ciutadania. «Barcelona és una capital importantíssima amb un mal govern i un mal alcalde, amb un govern feble i un alcalde que és tot menys ambiciós», ha censurat Martí, prudent a l’abordar la qüestió del candidat de Junts.
Sense qüestionar que d’altres li puguin acabar arrabassant el lloc, el president del grup municipal ha sigut clar a l’exposar que no renuncia a l’aspiració de ser alcaldable. Al seu torn, ha admès que, segons la seva opinió, ja fa temps que s’hauria de saber qui comandarà Junts per pugnar per l’alcaldia l’any que ve.
«Era favorable que a l’estiu del 2025 ja estigués escollit... Anem tard», ha confessat el líder municipal aquest matí. «No passa res però, com més aviat millor», ha reblat Martí. En tot cas, ha afegit que el resultat final en les municipals no dependrà d’optar per un alcaldable amb temps. De fet, Trias va ser designat alcaldable el 2023 a pocs mesos d’aquells comicis que va acabar guanyant.
Rius, absent
Davant la falta de cap de cartell per al 2027, Martí ha posat en valor el treball dels altres 10 regidors del grup municipal. D’aquests, set l’han acompanyat aquest matí. Destacava l’absència de Josep Rius, un altre dels noms que s’han postulat per competir en les municipals.
«Estem constantment a tot arreu però, sense candidat, tens un hàndicap», ha reconegut el president del grup municipal. Amb tot, Martí manté intacta la voluntat de liderar la llista de Junts. «No hi ha novetat, em vaig proposar com a candidat i estic a disposició del partit, no hi ha hagut res que hagi fet modificar aquesta disposició», ha respost. Al seu torn, ha destacat que els nacionalistes tenen la «sort» de disposar de «molts companys i companyes del partit però també fora que tenen condicions per ser candidats de Junts».
«És bo que la gent tingui expectatives i ambició i que ho exposi», ha expressat. En tot cas, Martí ha evidenciat que no és partidari d’arribar a unes primàries, en cas que els òrgans de la formació no consensuïn abans un nom. «El reglament del partit diu el que diu, són una opció com n’hi pot haver d’altres, però no és la solució, és un mitjà que es pot exercir o no», ha jutjat.
«Minoria aclaparadora» del PSC
Junts difondrà la seva campanya crítica amb Collboni mitjançant cartells al carrer, missatges i vídeos a les xarxes socials i altres suports. Se centra en la inseguretat, el cost de la vivenda, la gestió política en què els nacionalistes concedeixen un suspens al PSC, l’«infern fiscal» que Martí ha dit que els barcelonins pateixen i la falta d’ambició que atribueix a Collboni a favor del català i la capitalitat de Catalunya.
En aquest últim aspecte, el regidor ha retret falta de mesures per promoure el català davant l’«emergència» en què ha alertat que es troba a la ciutat per una pèrdua de parlants. També ha recriminat que Collboni hagi parlat «exclusivament en castellà» durant la presentació del cotxe Cupra Raval, aquest matí. Al seu torn, ha descrit l’alcalde com un polític que anteposa el seu partit als interessos dels barcelonins, atrapat en una «minoria aclaparadora» i «incapaç d’aprovar ni un sol pressupost per la via ordinària».
Al seu torn, Martí ha atribuït tota la culpa a Collboni perquè no s’hagi reformat la reserva del 30% de vivenda social en noves construccions. L’alcalde va lamentar aquest dimecres no haver trobat «de moment» prou recolzaments per canviar la norma, en un missatge dirigit abans que res a Junts. «L’únic responsable que no s’hagi aprovat una flexibilització de la reserva del 30% té nom i cognom, i és Jaume Collboni», ha replicat el postconvergent. Encara més, ha acusat el socialista de «no respondre davant l’emergència climàtica i parlar del que es farà el 2035, quan segurament ja no serà a l’ajuntament».
