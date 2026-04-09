Seguretat
BCN obligarà a instal·lar detectors de fum als habitatges nous
Collboni presenta el pla estratègic dels bombers, centrat en l’autoprotecció i la prevenció, i anuncia que les alarmes antiincendis s’instal·laran als 12.000 pisos de protecció oficial de la ciutat.
Germán González
Amb l’objectiu d’adaptar els serveis d’emergència als nous riscos urbans, tecnològics i climàtics, l’Ajuntament de Barcelona va presentar ahir el pla estratègic dels bombers de la ciutat que es desenvoluparà fins al 2036. L’alcalde, Jaume Collboni, va revelar aquest nou full de ruta, que se centra en l’autoprotecció i la prevenció. Una de les mesures serà la modificació de l’ordenança contra incendis de cara a reforçar aquestes millores preventives com ara regular la instal·lació de manera obligatòria de detectors de fum als habitatges de nova construcció que es facin a la ciutat.
Collboni també va anunciar que el consistori instal·larà pròximament aquests detectors als 12.000 pisos de protecció oficial que té Barcelona. La intenció és que es posin a punts de l’habitatge on hi hagi riscos de fum o de foc, com les cuines, perquè salti l’alarma en cas d’emergència. Així es podrà actuar preventivament amb molta més rapidesa i d’una manera més eficaç. L’alcalde va remarcar que el preu dels detectors oscil·la entre 10 i 20 euros i que la instal·lació és fàcil, de manera que es recomanarà a la població que en posin a cada habitatge.
Actualment, dins del sistema de teleassistència, les persones que presenten problemes de memòria, cognitius o amb dependència disposen de franc d’un detector de fum als seus habitatges. Sebastià Massagué, responsable del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS), va recordar que aquests detectors ja són obligatoris en locals comercials que tenen risc d’incendi i que des de sempre els bombers n’han recomanat l’ús en habitatges. Per això va remarcar que "el millor incendi és aquell que no comença".
La tinenta d’alcalde de Seguretat, Albert Batlle, va assenyalar que aquest pla cobreix totes les necessitats d’emergència de la ciutat, des de la muntanya fins al litoral, tenint en compte tots els cossos policials i d’emergència, amb la possible incorporació dels agents rurals a la protecció de Collserola. Aquest full de ruta respon a la necessitat d’adaptar-se al canvi climàtic –que pot ser extrem amb onades de calor, torbs i fortes pluges–, l’augment de la densitat i l’activitat a Barcelona, l’aparició de nous riscos tecnològics, com ara l’apagada de fa un any, o que cada vegada hi ha més demanda de serveis d’emergència. El pla també reforça la divulgació de consells preventius i d’autoprotecció en riscos quotidians així com programes específics per a col·lectius vulnerables, centres educatius o grans esdeveniments.
Nou centre de coordinació
Collboni també va anunciar que el gener del 2027 començarà la construcció del nou Centre de Coordinació Operativa d’Emergències, al parc de les Tres Xemeneies i que ha de substituir el local del carrer de Lleida. En aquest nou centre es vol millorar l’atenció a les alertes d’emergència així com també la coordinació entre els cossos policials, d’emergència i sanitaris. Així mateix, també permetrà activar plans de protecció civil en temps real, a més d’incorporar noves tecnologies, sistemes d’anàlisi de dades, ciberseguretat i intel·ligència artificial.
No és l’únic equipament previst en aquest pla. També es construirà un nou parc de bombers de l’Eixample, a l’avinguda de Sarrià amb els carrers d’Urgell i Londres, l’ampliació del parc i l’escola de bombers de la Zona Franca, la rehabilitació dels parcs de Llevant, Sant Andreu, Montjuïc, Vall d’Hebron i el reforç a les zones de Collserola i de les instal·lacions de rescat aquàtic al Port Olímpic.
A més, es vol reforçar el parc mòbil de bombers i tenir més drons així com un robot per actuar en cas d’incendis. El pla té previst que els 703 membres de la plantilla que estan operatius actualment s’ampliïn fins a 800 efectius el 2027. També es té en compte una millora de la capacitat formativa, l’atenció a la salut mental així com dotar-los de més materials de protecció per actuar en cas d’emergència.
