Temps
Pols sahariana a Catalunya: calitja, contaminació i mala visibilitat arriben aquest dijous
Les pluges de fang seran les protagonistes del cap de setmana
Andrea Valenzuela García
Aquesta setmana s'ha pogut gaudir d'un episodi de primavera estable, amb un ambient càlid i assolellat a Catalunya. Tanmateix, des d'aquest dijous la tendència no serà la mateixa: arriben els canvis bruscos de temps que caracteritzen aquesta estació.
El que més destaca és l'arribada de la calitja i la diferència de temperatura, ja que, per a aquest dijous, s'esperen màximes de 30 ºC a moltes zones del país, però per a diumenge amb prou feines se superaran els 20 ºC.
Dijous amb calitja i contaminació
Aquest dijous ha arribat la calitja a Catalunya, acompanyada per masses d'aire càlides.
Les primeres hores del dia han predominat els cels amb bancs de boira a l'extrem nord-est. Aquests podrien continuar presents al llarg de la jornada en punts del litoral.
La presència de la pols del Sàhara en suspensió ja és la protagonista, i ho serà durant uns dies.
Així i tot, la previsió meteorològica és d'una jornada molt estable amb sol i un cel una mica tèrbol per la calitja i la contaminació, que deixaran un ambient brut amb mala visibilitat.
Temperatures i vent aquest dijous
Les temperatures d'aquest dijous van en ascens, igual que han fet durant l'última setmana. Pujaran sobretot als dos extrems del país, deixant temperatures màximes de 30 ºC a la majoria de les comarques. Tot i que cal remarcar el contrast amb les mínimes, ja que la major part del país tindrà valors per sota dels 10 ºC i, fins i tot, en zones de Lleida com la Seu d'Urgell s'espera baixar fins als 4 ºC.
El Meteocat preveu que el vent serà fluix variable, predominant a la tarda de component sud al litoral i a la meitat oriental i, de component oest, a la resta.
Cap de setmana inestable
Durant el cap de setmana probablement arribarà un temps més inestable, especialment diumenge.
S'esperen precipitacions a la meitat oest i al Pirineu, que podrien arribar acompanyades de pluges de fang. La visibilitat empitjorarà per la presència de la pols sahariana i la contaminació.
La cota de neu baixarà dels 2.400 metres als 1.300 metres.
El mercuri dels termòmetres caurà notablement, i diumenge podrien no superar-se els 20 ºC a cap comarca.
Fenomen meteorològic natural
Les intrusions de pols mineral procedents del desert saharià són freqüents a l'entorn geogràfic del país.
L'Aemet informa que és un fenomen meteorològic natural, però que pot contribuir al canvi climàtic i a la qualitat de l'aire. Causa impactes significatius en el medi ambient i en la salut, a més de fer-ho en l'agricultura, en el transport o en l'energia solar.
Les partícules de pols aixecades per forts vents poden arribar a reduir la visibilitat gairebé a zero a les regions properes al seu origen, i són transportades a distàncies de milers de quilòmetres.
