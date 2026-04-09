Mobilitat
Cerdanyola renova el servei de bus amb la gestió de l’AMB
Glòria Ayuso
Canvi de nom i de gestor. El bus de Cerdanyola, fins ara anomenat SU, passa a dir-se CV (en relació amb Cerdanyola del Vallès) i tindrà cinc línies, dues més que les actuals, totes operades per Marfina Bus. L’AMB n’assumeix la titularitat, que fins ara era en mans de l’Ajuntament, per integrar-lo en el servei de bus metropolità. Cerdanyola s’afegeix d’aquesta manera als set municipis de la segona corona que ja han integrat la seva xarxa al bus metropolità, entre els quals hi ha Sant Cugat, Molins de Rei, Cervelló, el Papiol, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Castellbisbal. Pròximament assumirà dues localitats més, Barberà i Corbera, i també es crearà el servei a Torrelles de Llobregat, en un procés en què l’AMB també es posarà al capdavant d’un total de 13 concessions i 53 línies interurbanes de la Generalitat per redissenyar un nou mapa de transport més ben integrat.
De sis a deu vehicles
L’AMB i l’Ajuntament de Cerdanyola van presentar ahir el nou servei. La flota s’ha ampliat de sis a 10 vehicles, set dels quals seran elèctrics a finals d’any. Les cinc línies donen cobertura tant al nucli antic com als barris de Bellaterra, el Parc de l’Alba, els centres educatius Flor de Maig i Institució Montserrat Montero i el nucli de Can Cerdà. "Avui celebrem un salt qualitatiu en la mobilitat de Cerdanyola", va dir Carlos Cordón, vicepresident de Mobilitat de l’AMB i alcalde de Cerdanyola. "Ara només queda esperar que la Generalitat faci el pas necessari i millori les línies interurbanes, com l’e3, que presenten grans carències", va afegir.
