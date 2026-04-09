Conferència
Collboni defensa reformar la reserva del 30 % perquè la construcció creixi
L’alcalde recalca, a la seu de Foment, que la ciutat emergeix com un "espai segur i amb estabilitat política" enmig de la convulsió per la guerra i afirma que ha captat un 20% més d’inversors des de principis d’any que en tot el 2025.
Jordi Ribalaygue
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va emfatitzar ahir que les convulsions en l’escena internacional per la guerra a l’Orient Mitjà brinden una oportunitat perquè la ciutat atragui atenció i inversió foranes. De fet, va explicar davant empresaris a la seu de Foment del Treball que la capital catalana ha captat un 20% més d’inversors en els primers mesos d’aquest any que no pas en tot el 2025.
"Enmig del context de la treva amb l’Iran però no amb el Líban, que també mereix la pau, Barcelona emergeix com a espai segur i amb estabilitat política", va assenyalar Collboni en un acte de la patronal catalana. "Són dos requisits que fa uns anys no eren evidents i ara són una realitat necessària per tenir horitzons a mitjà i llarg termini", va destacar. Al seu torn, Collboni va remarcar que, malgrat dir que l’economia progressa a l’urbs, "hi continua havent famílies i gent que no arriben a final de mes i sectors de la ciutat que pateixen la desigualtat de sempre".
"La meva principal preocupació continua sent reduir desigualtats i que hi hagi menys famílies que tinguin dificultats", va assegurar l’alcalde, que es va referir en especial a les dificultats per atendre el pagament d’un pis a la capital. "No em resigno que al centre de Barcelona no hi puguin continuar vivint famílies barcelonines", va apuntar Collboni. Al seu torn, va defensar que es requereix regulació per garantir el "dret a quedar-se", un mantra que l’alcalde repeteix tot sovint per unir el desig de domicilis assequibles amb el d’ofertes d’ocupació perquè viure a Barcelona no acabi sent una quimera per als seus propis veïns.
"No fer res i deixar-ho a la lògica del mercat per introduir oferta, cosa que també defenso, no soluciona només el problema de l’habitatge", va indicar. Una estona abans, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va instar el regidor a "eliminar" la reserva del 30% d’habitatge social en les noves promocions de pisos a la ciutat. "No podem estar satisfets", va apuntar Sánchez Llibre, que va lamentar que "no hi hagi grues a l’horitzó" de Barcelona.
Mesures de transformació
"Hi ha grues a la Marina de Prat Vermell, al 22 @, a la Sagrera", va enumerar Collboni a tall de rèplica. Alhora, va defensar que a Barcelona "hi torni a haver creixement en habitatge i espais econòmics". "Torna a tenir projectes de creixement per construir habitatges protegits i lliures, quan fa anys deien que no hi havia espai a la ciutat per créixer", va assenyalar l’alcalde. "Aquestes mesures de transformació són equiparables a les de la Barcelona olímpica o a grans transformacions, com portar la Diagonal fins al mar. Són d’aquesta magnitud. I no oblidem la política a escala humana i de la vida quotidiana", va insistir de nou.
Sobre la norma del 30%, Collboni va tornar a al·legar que el seu govern no ha trobat una majoria suficient a l’Ajuntament per reformar "de moment" la reserva d’habitatge protegit en noves promocions, impulsada en temps d’Ada Colau. "No hem sigut capaços de resoldre que la iniciativa privada flueixi", va reconèixer l’alcalde. Sobre la qüestió, va advocar per "flexibilitzar" la regla de reserva d’habitatge de protecció i traslladar la dotació de pisos que s’obtinguin mitjançant la fórmula aprovada per l’Ajuntament el 2018 fora de les noves edificacions que les constructores promoguin.
"No soc dels que diuen que no s’ha de construir més i estimular l’oferta", va prosseguir. Al seu torn, va manifestar que "l’objectiu és reequilibrar el mercat i que una família no hagi d’aportar més del 30% per pagar el lloguer o la hipoteca". "Mentrestant, hem de parar el cop", va remarcar. En aquest sentit, va prescriure com a remeis la regulació en política d’habitatge, l’increment de la creació de pisos públics i també l’estímul de la construcció privada.
Afluència de visitants
Sánchez Llibre també va qüestionar que, durant el mandat del socialista, s’ha produït "més càrrega impositiva", com per exemple el recàrrec de la taxa turística, va posar com a exemple. Collboni li va respondre que la pujada del gravamen compensa i costeja els efectes que la capital ha de suportar per l’afluència de visitants. "Volem protegir la ciutat i les comunitats de veïns de l’ús intensiu de l’espai que fa un turisme massificat que no convé ni volem, però que el turista tampoc vol", va indicar.
El president de Foment també es va referir a la falta d’acord en matèria de mobilitat entre el sector públic i el privat com a "carpetes" que el dirigent de la patronal va instar l’alcalde a "resoldre abans del final del mandat", que s’acabarà després de les eleccions municipals del maig del 2027. Per la seva banda, Collboni va posar l’accent en la futura estació de la Sagrera –s’estima que s’acabarà de construir el 2032– i la remodelació de Sants. En tot cas, el regidor va remarcar que correspon a les administracions proporcionar una oferta alternativa al vehicle privat.
"És el que fa que una persona decideixi anar en transport públic en comptes d’agafar el cotxe", va assenyalar Collboni, que no es va mossegar la llengua dient que "el metro hauria d’arribar a Mataró i Castelldefels". "És la manera de fer metròpolis de veritat", va apuntar. Alhora, es va referir a l’adversitat que les deficiències de Rodalies comporten per promoure el transport públic i reduir el trànsit a Barcelona, que ha de suportar l’entrada de 400.000 vehicles al dia.
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre