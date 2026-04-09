Accidents de trànsit

Tallada la circulació de la C-32 després de bolcar un camió que transportava un líquid corrosiu però no inflamable

El tall de la via es va dur a terme per una fuita química de la càrrega, segons Trànsit

El sinistre es va produir a Sant Pere de Ribes i també va afectar la carretera BV-2113

La bolcada va provocar una fuga del producte químic que transportava el camió. / Bombers

David López Frías

La fuita d'un producte corrosiu en un accident de trànsit ha provocat el tall dels dos sentits de l'autopista C-32 al seu pas per Sant Pere de Ribes (Garraf), així com el tall de part de la carretera BV-2112 al mateix municipi.

Un camió que transportava productes químics i circulava en direcció Barcelona va patir un accident i va bolcar al punt quilomètric 26,2, cap a les 14.30 hores. El sinistre va fer que part de la seva càrrega es vessés sobre la calçada, afectant tant el sentit de la marxa del camió com el sentit oposat en direcció Tarragona.

Segons informació del Servei Català de Trànsit, el sinistre no va deixar ferits de gravetat i les dues persones que viatjaven a la cabina estaven conscients i van poder sortir del vehicle pel seu propi peu. Però el tall de la via es va dur a terme perquè el sinistre va provocar una fuita de productes químics, en tractar-se d'un líquid corrosiu.

Segons van confirmar els Bombers a EL PERIÓDICO, el líquid vessat era "corrosiu, però no inflamable", cosa que va fer que no fos necessari activar cap pla de protecció civil.

L'accident no només va afectar la C-32; també la carretera BV-2113, que és la via situada a Sant Pere de Ribes que connecta el nucli urbà amb Roquetes i l'Hospital Sant Camil, a més de la mencionada C-32. Concretament, va afectar el punt quilomètric que passa per sota de la C-32, cosa que va portar les autoritats a tancar ambdues vies i desviar el trànsit per itineraris alternatius.

