Carrera solidària
La Cursa El Corte Inglés amplia inscripcions per arribar als 50.000 corredors i es bolca amb la Fundació Johan Cruyff
La samarreta solidària d’aquest any està dissenyada per l’artista catalana Marina Capdevila
David Jiménez
No és notícia que la Cursa El Corte Inglés esgoti dorsals amb anterioritat, en aquesta ocasió els 40.000 a un mes vista de la seva celebració i amb la sensació quan es va tancar que si n’haguessin disposat 10.000 més també haurien volat.
Doncs bé, en la roda de premsa de presentació de la carrera aquest extrem s’ha fet realitat ja que com a sorpresa final, de les diverses que s’han produït, s’ha anunciat la reobertura d’inscripcions per arribar als 50.000 corredors.
I com que en cada edició s’ha volgut posar èmfasi en el vessant solidari que aquest any centra els seus esforços a donar suport a la Fundació Johan Cruyff que impulsa programes d’esport adaptat per a nens i joves, just quan es compleixen 10 anys de la mort de l’astre holandès.
En aquest sentit, la filla de l’etern 14, Susila Cruyff, ha destacat el paper durant aquests 30 anys de la fundació per fer accessible l’esport als nens amb necessitats especials i ha emplaçat els corredors a comprar la samarreta solidària que la Cursa El Corte Inglés ha elaborat aquest any, amb disseny d’una artista de talla internacional com és la catalana Marina Capdevila, el 100% de la recaptació del qual anirà destinada a la causa solidària.
Nou recorregut
Quant a la carrera, es manté la voluntat de buscar un equilibri entre el vessant popular i el més competitiu.
D’una banda la Cursa El Corte Inglés ofereix un recorregut sense gaires complicacions travessant les principals avingudes de la ciutat com són Diagonal, passeig de Gràcia, Aragó i Gran Via, apte per a tota mena de públics i amb un tall de temps més ampli que la resta de 10k de la ciutat, que a més permet un tour visual atractiu en el qual divisar el Palau Robert, la Casa Batlló, la Fundació Tàpies l’Arc de Triomf.
De l’altra, destaca que aquest circuit estrenat el 2022, i que aquest 2026 s’ha remodelat, resulta la quadratura del cercle: és, potser, el més ràpid de Barcelona –tot i que fins a l’extrem que s’excedeix tant en el desnivell negatiu que impedeix homologar les marques per a rànquings oficials– i, al seu torn, aconsegueix unir dos dels seus tres centres comercials que disposen a la ciutat: el de Maria Cristina, on està ubicada la sortida, i el de plaça Catalunya, on es creua l’arc de meta.
