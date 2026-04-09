Detingut un pare per agredir un nen de 12 anys en un partit de futbol a Lloseta
Els fets van passar al camp de futbol municipal
EP
La Guàrdia Civil ha detingut un home per presumptament agredir un nen de 12 anys en un partit de futbol a Lloseta.
Els fets, segons han explicat fonts de l'Institut armat, van passar aquest dimarts al camp de futbol municipal de la localitat.
Mentre es disputava un partit de futbol de nens d'uns 12 anys, un dels pares, en un moment donat, va saltar al camp i va començar a colpejar un dels menors.
La Policia Local del municipi i la Guàrdia Civil van acudir a les instal·lacions i van arrestar l'home, que aquest dimecres va passar a disposició judicial.
