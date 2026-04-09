Tradició
El drac de Sant Jordi es transforma en un devorador de llibres
Cristina Daura és l’autora de les dues imatges inspirades en la iconografia de la Renaixença que constitueixen la campanya gràfica de la Generalitat per a la diada.
El Govern presentarà a Madrid ‘Salvaje Linde’, la primera antologia poètica de Rodoreda
Ramón Vendrell
Com tot, el drac de la llegenda de Sant Jordi ja no és el que era. Ara devora llibres, en comptes de persones, i com a conseqüència de la seva nova passió alimentària, compte, de l’intel·lecte i l’esperit, no és que mengi paper, s’ha convertit en un drac millor, per molt que fastiguegi María Pombo. De la seva boca no surten flames sinó amor en forma de roses vermelles. La il·lustradora Cristina Daura és l’autora de les dues imatges inspirades en la iconografia de la Renaixença i, potser, en la patafísica novel·la de Víctor Nubla Metal·lúrgia, que constitueixen la campanya gràfica de la Generalitat per a Sant Jordi, amb el lema comú Sant Jordi ens fa millors.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, i la directora general de Difusió, Bet Valls, van presentar ahir els actes previstos per la Generalitat per a la diada de Sant Jordi, així com també la imatge d’aquesta campanya.
La novetat de l’any passat, Les veus de Sant Jordi, uns videopòdcasts retransmesos en directe des del Saló Sant Jordi, el plat fort del qual va ser el diàleg entre el president Salvador Illa i l’escriptor Javier Cercas, no té continuïtat. El Govern celebrarà la diada amb una declaració institucional d’Illa, a la qual seguiran una missa presidida per l’abat de Montserrat, P. Manel Gasch i Hurios, i cooficiada pel prior de la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, Josep Maria Turull, i la xocolatada al Pati dels Tarongers, que l’any passat no va poder recuperar-se a causa del dol per la mort del papa Francesc.
El Palau viurà una jornada de portes obertes, igual com gairebé una desena de museus de la Generalitat, com el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu d’Art de Girona, el Museu d’Història de Catalunya o el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
Exposicions literàries
Durant la setmana de Sant Jordi s’inauguraran les exposicions literàries Flors i viatges. La guerra i les dones de Mercè Rodoreda, de Cabosanroque, a l’Espai d’Art i Creació Can Manyé, a Alella, i L’escriptura en el relat artístic, comissariada per Mercè Alsina a l’Espai d’Art i Creació Contemporanis de Martorell. A les biblioteques públiques de Catalunya es repartiran 200.000 punts de llibre en els quals els Premi Nacional de Cultura Dagoll Dagom, Tarta Relena, Mari Chordà, Marcos Morau i els Castellers de Vilafranca expliquen què és la cultura per a ells. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) batejarà un tren amb el nom de Clementina Arderiu, poeta de la qual se celebra el cinquantenari.
Les delegacions del Govern a Catalunya, Madrid i l’estranger oferiran centenars d’activitats. Destaca una: la presentació de Salvaje Linde, la primera antologia poètica de Mercè Rodoreda en castellà, 50 poemes procedents d’Agonia de la llum, en edició bilingüe. Edita Godall i tradueix Nicolau Dols.
