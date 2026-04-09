Conflicte a l'escola catalana
Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària
Niubó es reuneix aquest dijous amb Ustec i Professors de Secundària (Aspepc), els sindicats majoritaris en l'educació pública, disconformes amb l'acord signat per CCOO i UGT
Helena López
En la seva primera setmana de retorn a la feina després de recuperar-se del càncer de tim que l'ha tinguda allunyada de les seves responsabilitats en els dos últims mesos, la consellera Esther Niubó ha programat una ronda de contactes amb diferents actors de la comunitat educativa per prendre el pols a un Departament que ha viscut setmanes convulses durant la seva absència (i sis dies de vaga). Dues de les reunions més esperades s'han celebrat aquest dijous al matí. Primer amb Ustec —el sindicat majoritari a l'escola pública catalana— i més tard, amb Professors de Secundària (Aspepc), l'organització amb més representació als instituts. Tots dos rebutgen l'acord assolit entre Govern, CCOO i UGT que la conselleria defensa com l'únic camí possible, i en aquest punt la qüestió continua encallada.
La setmana també ha començat tensa amb l'enviament massiu per part del Departament d'un butlletí a les famílies explicant els acords assolits en el pacte que el Govern insisteix que ja està posant en marxa per demostrar amb la seva aplicació que recull les demandes del professorat. Un correu electrònic que els sindicats senten com una estratègia del Departament per posar les famílies en contra seva.
El butlletí —que ha disgustat no poques famílies que han mostrat el seu malestar a les xarxes socials— parla d'una injecció de 300 milions per impulsar l'escola inclusiva, d'una "reducció progressiva de ràtios" i fins i tot detalla a les famílies els sous que tindran els professors el 2029, quan s'acabi d'aplicar la pujada acordada amb CCOO i UGT (39.777 euros anuals per al professorat de primària i 44.508 per al de secundària).
El comunicat explica també a les famílies coses com que a partir del curs 2026-2027 es pagaran 50 euros per nit, per a un màxim de dos professionals per grup, al professorat que acompanyi l'alumnat en colònies i activitats educatives fora del centre.
