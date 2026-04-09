Conflicte
Els metges pararan del 27 al 30 d’abril després de fracassar la cita amb Sanitat
Nieves Salinas
Fracàs de la reunió prevista ahir a la tarda entre el Ministeri de Sanitat i els sindicats mèdics per avançar en les negociacions i desconvocar la pròxima vaga prevista aquest mes d’abril. Segons va informar el comitè de vaga, es va tractar d’una "trobada més aviat informal" que finalment no es va arribar a celebrar, ja que, a l’inici, com ja havia avançat, "han reiterat el seu rebuig a la figura imposada unilateralment del mediador/observador, mentre que Sanitat va defensar que s’havien de cenyir a la petició expressa feta per les comunitats autònomes per desbloquejar el conflicte". Lluny d’acostar postures, els sindicats anuncien que el calendari de mobilitzacions "es manté intacte" i la pròxima setmana de vaga nacional es portarà a terme del 27 al 30 d’abril.
Sanitat, per la seva banda, va assegurar que "el comitè s’ha negat a asseure’s a negociar amb mediació de la Plataforma d’Organitzacions de Pacients, proposada per les comunitats autònomes, a les portes de la mateixa reunió. D’aquesta manera, ha rebutjat la seva participació en el diàleg, menyspreant així la tasca mediadora dels pacients, tot i que les dues parts havien anat al ministeri".
Més de 25 reunions
El ministeri va assenyalar que, després de més de 25 reunions en les quals s’han aconseguit acords bilaterals en algunes, "en cap moment ha existit voluntat de desescalar el conflicte per part dels convocants. Al contrari, el comitè ha anat rebutjant de manera reiterada totes les vies de diàleg plantejades, incloent-hi els sindicats de l’àmbit, el Fòrum de la Professió Mèdica i, ara, també els pacients". Sanitat assegura que "manté la seva voluntat de diàleg i de recerca de solucions" i va tornar a convocar els sindicats a una nova reunió dilluns que ve.
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre