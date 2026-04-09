Violència

Els pares del nadó maltractat proposen portar una polsera telemàtica

Uci pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. / FERRAN NADEU

Marta Català

Barcelona

Els pares acusats de maltractar el seu nadó a Barcelona han proposat, entre altres mesures, que se’ls col·loqui una polsera telemàtica de seguiment per evitar que puguin escapar-se, segons els recursos que va presentar la defensa davant l’Audiència de Barcelona. Els dos advocats dels progenitors sol·liciten la seva llibertat i, com a alternativa, van exposar que als investigats, que es mantenen a la presó, se’ls puguin aplicar altres mesures menys costoses, com la imposició d’una fiança o l’arrest domiciliari, segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO.

Segons l’advocada Montserrat Antolino, d’Antolino Advocats i defensora del pare del menor, hi ha mesures menys restrictives que es podrien aplicar en aquest cas. Segons la seva opinió, a l’haver-se confiscat i revisat als progenitors els mòbils i dispositius electrònics, no existeix la possibilitat que es destrueixin proves. La lletrada també rebutja la possibilitat que els pares fugin de la justícia i que existeixi risc de reiteració delictiva. El jutge va atorgar cautelarment la tutela del nen a la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència.

Línia de defensa

El petit va abandonar l’uci pediàtrica de l’Hospital de la Vall d’Hebron, on va ingressar el 16 de març, i no presenta noves lesions, segons fonts coneixedores, que apunten que evoluciona favorablement.

L’estratègia de la defensa passa per intentar demostrar que les seves lesions podrien ser producte d’una malaltia rara. En aquest sentit, l’advocada del pare ha aportat al jutjat un test genètic de l’acusat. En aquest informe mèdic consta, segons la defensa, que l’investigat és portador d’un gen vinculat a la distròfia muscular i a la falta de col·lagen. La lletrada ha sol·licitat que els forenses analitzin si el seu fill també té aquest gen i si les lesions podrien estar relacionades amb això.

