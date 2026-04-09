patrimoni
La Font Màgica culmina la renovació integral del seu sistema de so
L’actualització de la instal·lació acústica incorpora altaveus a l’interior de la font que milloren la qualitat dels espectacles i amplien la seva cobertura a Maria Cristina.
El Periódico
L’Ajuntament de Barcelona ha finalitzat la renovació integral del sistema de so de la Font Màgica de Montjuïc, un dels símbols més reconeguts de la capitasl catalana, per millorar els seus espectacles amb una nova tecnologia que perfecciona la qualitat acústica i la cobertura, en una de les reformes més importants de l’equipament des dels 90.
El nou sistema electroacústic incorpora altaveus a l’interior de la font que permeten obtenir un so més homogeni i de més qualitat, a banda d’ampliar la cobertura a noves zones.
Segons va assenyalar l’Ajuntament, la nova instal·lació també aconsegueix garantir el compliment de la normativa vigent i reduir l’impacte acústic amb l’objectiu de respectar el descans del veïnat. Per completar els treballs interiors que falten, els espectacles de la Font Màgica i de l’eix Maria Cristina se suspendran els dies 9, 10 i 11 d’abril.
Aquesta intervenció se suma a les millores realitzades amb les obres del 2025, quan es va modernitzar el sistema de telecontrol de la font i se’n va renovar la il·luminació amb tecnologia led. El canvi va suposar substituir 4.760 focus incandescents per 680 projectors led, cosa que va permetre reduir la potència de 1.507 kW a 72 kW sense perdre capacitat lluminosa.
Sostenible i eficient
L’Ajuntament destaca, així mateix, que aquestes actuacions han permès fer la instal·lació "més sostenible i eficient", mantenint l’essència del projecte original dissenyat el 1929 per Carles Buïgas. Així, la renovació del so, la il·luminació i el control tècnic configuren una de les rehabilitacions més rellevants de la font en les últimes dècades per fer dels seus espectacles "una autèntica experiència d’aigua, llum i so".
