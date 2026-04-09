Barcelona, protagonista
Guttmann porta la inclusió fins a la meta de la Titan Desert
Un documental mostra com un equip format per quatre esportistes amb una discapacitat adquirida i cinc professionals de la clínica barcelonina van completar una de les curses més dures del món.
Begoña González
L’any passat la Fundació Institut Guttmann va convertir una idea gairebé improbable en una operació d’alt rendiment humà, mèdic i logístic a l’aconseguir portar un equip amb pluridiscapacitat a completar una de les curses més dures. Titans. La història d’un no recull la històrica participació de l’equip barceloní a la Škoda Titan Desert Morocco 2025, en què després de nombrosos obstacles van aconseguir completar una de les competicions de ciclisme de muntanya per etapes més exigents del món. El documental, estrenat recentment a Barcelona, aviat estarà disponible a Movistar Plus+ i en altres plataformes.
El 6 de maig del 2025, Iñaki Mujika, Pablo Montoia, José Antonio Bugarín Buga i Cristian Casals, quatre persones amb una discapacitat adquirida d’origen neurològic –els dos primers amb lesió medul·lar i els dos segons amb dany cerebral–, juntament amb cinc professionals (un traumatòleg, un metge rehabilitador, dos fisioterapeutes i un auxiliar d’infermeria) de Guttmann Hospital de Neurorehabilitació, van demostrar que els límits no sempre són físics travessant els 590 quilòmetres pel desert marroquí de la cursa. "Tothom ens deia que no era possible, però hem demostrat que anaven errats", repetien el doctor Alejandro del Arco, traumatòleg i impulsor de la iniciativa, i els seus companys d’equip al travessar la meta de Maadid, després de 33 hores, 49 minuts i 31 segons acumulats d’esforç, emoció i treball conjunt.
Durant sis dies, els esportistes van travessar dunes, pistes pedregoses i desnivells pronunciats i van superar pluja, fang i altes temperatures. Però a banda del repte esportiu, el projecte es va concebre com una poderosa eina de rehabilitació i reintegració social, que ha palesat que la determinació, la resiliència i l’acompanyament professional poden transformar un pronòstic inicial. La iniciativa va sorgir en el marc del 60è aniversari de l’Institut Guttmann.
Fa anys que l’hospital, referent històric en lesió medul·lar i neurorehabilitació, treballa amb una lògica que va més enllà de l’assistència clínica. Destina a programes socials l’equivalent al 20% del seu resultat anual i hi incorpora des de divulgació i prevenció fins a inserció comunitària, sensibilització sobre discapacitat i promoció de l’esport inclusiu. Dit d’una altra manera, Guttmann no limita el seu valor a curar o acompanyar dins d’un edifici, sinó que intenta promoure condicions de vida a fora. La tasca social de la institució té com a destinataris 49.954 participants en programes de divulgació, 51 persones beneficiàries del programa Ubuntu d’Atenció a la Vulnerabilitat, 41 famílies beneficiàries del programa d’allotjament, 69 participants en programes intensius i personalitzats d’inserció a la comunitat i més de 74.000 seguidors a les xarxes socials, en què publiquen continguts sobre recerca, assistència i discapacitat.
L’expedició va ser una demostració més que l’economia de les cures també genera valor, reputació i tracció. Perquè aquest equip pogués completar amb èxit l’exigent repte van caldre metges, fisioterapeutes, auxiliars, preparació física, adaptació tècnica, interlocució amb l’organització, patrocinadors i una narrativa prou sòlida per convèncer els qui primer van tancar la porta. No era només una aventura; era una cadena de valor que no va acabar en la línia de meta, es va transformar en documental i ara permetrà que vuit d’ells tornin a participar en l’edició d’aquest any com a part de l’equip KH7, que recull el testimoni de la iniciativa.
Subscriu-te per seguir llegint
