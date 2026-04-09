Medi ambient
La Guardia Civil investiga si l'incendi al Maigmó ha estat intencionat
Els bombers donen per controlades les flames després d'afectar una superfície d'entre vuit i deu hectàrees
J. A. Martínez
La Guardia Civil investiga si l'incendi que ha afectat el vessant del Maigmó ha estat intencionat, segons han confirmat fonts de la Benemèrita. L'existència de tres focus diferents ha desfermat les especulacions sobre el fet que pogués haver estat provocat. Un testimoni que anava en bicicleta per la zona ha assegurat que han sortit tres columnes de fum simultàniament del no-res. Agents de l'Institut Armat es troben per la zona preguntant als veïns a la recerca de pistes que contribueixin a aclarir els fets. Cap a les 19.00 hores, més de 26 hores després, el foc ha quedat controlat després d'afectar una superfície pròxima d'entre vuit i deu hectàrees, segons ha informat el Consorci de Bombers. Els mitjans aeris ja s'havien retirat a última hora del matí i hi havia unitats terrestres per acabar d'extingir-lo. Durant la nit hi romandran tres dotacions de bombers del Consorci i quatre unitats de bombers forestals.
Fonts de l'institut armat han indicat que, de moment, no hi ha certeses sobre aquest origen intencionat, però que és una de les causes que s'estan considerant. Per ara, hi ha oberta una línia d'investigació dirigida a aclarir aquesta intencionalitat i els presumptes autors. Un dels testimonis interrogats pels efectius del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Benemèrita hauria declarat als agents haver vist, moments abans de l'incendi, un home corrent en direcció a una furgoneta blanca, un fet al qual en un primer moment no havia donat més importància.
L'incendi ha quedat estabilitzat a les nou d'aquest dimecres. Dos mitjans aeris s'havien reincorporat a primera hora del matí a les tasques d'extinció de l'incendi que des de dimarts a la tarda afectava la zona, ha informat el Consorci Provincial de Bombers.
A primera hora també s'han fet els relleus dels efectius que han treballat durant la nit a la zona. Es mantenen vuit dotacions del Consorci Provincial de Bombers, amb cinc unitats més de bombers forestals. Segons les mateixes fonts, l'incendi continua amb una evolució favorable mentre els equips d'extinció continuen treballant a la zona.
L'incendi es va declarar a les 17.16 hores de dimarts als voltants del Racó de Creu, als peus del Maigmó. El despatx automàtic amb helicòpter de direcció d'incendis va detectar tres focus, per la qual cosa es van sol·licitar mitjans aeris atesa la dificultat d'accés a la zona i amb l'objectiu d'actuar aprofitant les últimes hores de llum.
Emergències de la Generalitat manté per avui una previsió de risc mitjà/baix d'incendis forestals a tota la Comunitat.
