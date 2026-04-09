Legislació
La llei que protegeix la imatge dels menors a les xarxes s’aprovarà al maig
La norma també restringirà l’ús de la IA per a finalitats comercials i blindarà les víctimes de delictes davant les sèries de ‘true crim’.
Luis Ángel Sanz
El Consell de Ministres té previst aprovar al maig el projecte de llei que prohibirà als menors de 16 anys cedir la imatge a les xarxes socials i limitarà l’ús de la intel·ligència artificial (IA) amb finalitats comercials. Així ho va anunciar ahir el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, en la seva compareixença davant la Comissió Constitucional del Congrés.
Es tracta del projecte de llei orgànica de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, que elevarà a 16 anys l’edat per cedir la pròpia imatge a les xarxes socials i protegirà les víctimes davant l’auge de l’anomenat true crime (sèries televisives sobre crims reals).
"Vull anunciar-los que una vegada que rebem els informes preceptius, el mes de maig, aprovarem en Consell de Ministres i remetrem al Parlament el projecte de llei orgànica de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, que adapta una normativa que avui és caduca, la llei vigent des de l’any 1982", va avançar el ministre.
Lapsus
Bolaños va cometre un lapsus i en la seva compareixença va dir inicialment que la norma inclou "novetats ben importants en l’àmbit digital", com que "no es podrà prestar consentiment per estar a les xarxes socials per sota dels 16 anys". Posteriorment, fonts del Ministeri de Presidència van explicar que Bolaños va confondre en la seva intervenció la llei del dret a l’honor amb la de protecció dels menors en entorns digitals, que ja s’està tramitant al Congrés.
D’altra banda, a més, Bolaños també va explicar que la norma pretén així mateix protegir les víctimes de delictes davant els anomenats true crimes, unes sèries, segons va dir, "que floreixen en el panorama televisiu", amb l’objectiu que "els autors d’aquests crims no es puguin lucrar amb aquest delicte".
El projecte de llei "delimita perfectament" el consentiment per cedir la nostra imatge a les xarxes socials, de manera que la imatge de les persones que es pengi en una xarxa no podrà ser reproduïda en d’altres o per tercers sense permís exprés del que va fer pública la imatge.
