Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
Anaven per sobre la vorera i els va aturar la Policia Local de Martorell per sancionar-los
Eduard Font Badia
Dos joves escapats d'un centre de menors van poder ser retornats a lloc gràcies al fet que la Policia Local de Martorell els va aturar per una infracció de trànsit. Els agents van veure com un patinet circulava per la vorera amb dues persones a sobre, cosa que clarament no està permesa.
Els van aturar per identificar-los i procedir a la notificació de la corresponent sanció, però va ser en comprovar les identitats que la sala de comandament operativa de la Policia Local de Martorell va informar els agents que els nois tenien requeriments pendents per estar fugats d’un centre de menors.
Els agents els van traslladar a les dependències policials a efectes de custòdia i protecció del menor, i es va contactar amb el centre per fer el lliurament dels joves.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”