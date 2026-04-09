Comerç solidari
El mercat de Sant Antoni de Barcelona incorpora per primera vegada una parada d’ordinadors i mòbils reciclats
Reparadís és un projecte de l’entitat social Andròmines, que torna a la vida residus tecnològics i aposta per la inserció laboral
Patricia Castán
El vell telèfon mòbil o l’ordinador que s’espatlla o es queda una mica antiquat encara pot resultar útil per a algú amb menys recursos o exigència tecnològica una vegada revisats i condicionats. Ho saben bé a l’entitat social Andròmines, que acaba d’obrir Reparadís, un punt de venda en ple mercat de Sant Antoni a Barcelona per donar sortida a preus molt assequibles una part del material que els seus treballadors recuperen i que no ha sigut distribuït entre persones amb pocs recursos que els necessiten. El comerç, que ocupa les parades 163, 164 i 165 dels Encants, la part no alimentària del recinte, no només és un exemple d’economia circular, sinó que es basa en la inserció laboral de persones amb difícil accés a una feina.
Tot i que el seu fort és reparar qualsevol residu electrònic amb possibilitat de tenir una segona vida, a l’establiment acabat d’obrir i que pròximament anirà incorporant més mercaderia, també hi ha peces amb història però encara possible vida útil, com antigues ràdios i telèfons, o màquines d’escriure per a nostàlgics. El projecte d’Andròmines, amb la consigna ‘creant oportunitats’, suma ja 32 anys d’història i una ingent tasca de recuperació de material que hauria pogut acabar a les escombraries.
La seva missió ha cobrat nou impuls amb el suport de l’Agència Catalana de Residus i l’Ajuntament de Barcelona. L’entitat rep material donat per particulars i empreses que ja no l’utilitzen o necessiten, i també a través dels Punts Verds de reciclatge. Tot i que una part és irrecuperable, després de ser seleccionats pels seus tècnics molts articles tindran nous amos, perquè «encara funcionen o es poden reparar», explica a aquest diari Núria Sau,la seva directora de Projectes.
Vint quilos de material rebutjats a l’any per persona
Aporta xifres de les Nacions Unides sobre el vertiginós ritme de generació de residus electrònics: uns 62 milions de tones anuals arreu del món. Aterrant les dades a Catalunya, s’estima que cada persona genera uns 20 quilos, que en molts casos no estan condemnats a ser destruïts, sinó que poden ser ressuscitats. Com un mòbil, que buiden de dades, reparen i moltes vegades deixen com nous.
¿Per què en un mercat municipal? L’entitat ha fet una inversió per tenir presència al popular recinte de Sant Antoni (dilluns, dimecres, divendres i dissabtes, de 10.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 20.00 h), per considerar-lo un espai històric, referent del comerç de proximitat, des d’on promoure l’economia social i circular, així com la sostenibilitat. «És una aposta pel barri i un model de consum més conscient», afegeix amb referència a la parada de venda de segona mà, amb accés des de la confluència d’Urgell i Tamarit. Ja comptaven amb un altre Reparadís amb molt bona acollida al mercat de Sant Andreu.
«La reutilització pot ser una eina real de transformació social i ambiental», clamen des d’Andròmines, amb una desena de persones en jornades parcial o completa segons les posicions. Alguns treballadors són estructurals, i d’altres hi són temporalment, després de rebre una formació que els habilita i un rodatge que els serveix de pista d’enlairament laboral. Hi poden estar un màxim de tres anys, passant per diferents posicions que els permeten desplegar diverses competències, sigui en la reparació del material a la seva nau del barri del Bon Pastor, (després de la formació), la recollida en furgonetes, en parades de cara al públic o fins i tot en administració, relata Sau.
Entre els seus perfils figuren molts joves procedents de centres tutelats, dones que han sigut víctimes de la violència masclista o aturats de llarga durada, que arriben a través dels Serveis Socials. Aquí troben una oportunitat i un ofici.
Però l’assumpte va més enllà, perquè l’entitat també busca ajudar la ciutadania general, amb tallers i xerrades de divulgació sobre la reparació o manteniment dels aparells tecnològics, i en el cas de Sant Antoni amb sessions gratuïtes, individualitzades, el tercer divendres de cada mes.
