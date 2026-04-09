Salut mental
Més de 6.400 nens i adolescents van tenir conductes suïcides el 2025
Les trucades d’auxili a la Fundació ANAR revelen una alça del 575% en relació amb abans de la pandèmia, pujada que l’entitat vincula a la violència patida a casa o a l’escola i a la influència de les tecnologies.
Patricia Martín
La Fundació ANAR, organització referent en l’ajuda a nens que tenen problemes greus, va presentar ahir el balanç anual sobre els menors que demanen auxili a través de les seves línies de telèfon, mail o xat, els quals presten orientació psicològica i deriven el cas, si és necessari, als serveis socials, sanitaris o educatius, o bé traslladen la situació dels menors a la policia. L’informe revela que cada vegada més nens i adolescents pateixen i demanen ajuda. És especialment cridaner l’increment de menors amb conducta suïcida, que s’ha multiplicat fins al 575% des d’abans de la pandèmia: de 958 menors amb ideació o intent de suïcidi que van trucar a les línies d’ANAR el 2019 s’ha passat a 6.467 el 2025.
De fet, la conducta suïcida torna a ser, per quart any consecutiu, el principal motiu de consulta, amb gairebé un 30% de les trucades i un increment del 25,5% només l’últim any. Benjamín Ballesteros, director tècnic de Fundación ANAR; Diana Díaz, directora de les línies d’ajuda, i Sonsoles Bartolomé, directora del departament jurídic, van cridar l’atenció sobre aquesta problemàtica, ja que 6.467 nens i adolescents suposen 17,7 trucades amb ideació suïcida al dia. A més, en 1.405 casos (281 més que l’any anterior) la temptativa ja estava iniciada quan es va produir el contacte amb ANAR, que va poder reconduir tots aquests casos.
"Tenien el mètode, el procediment i l’actitud", va alertar Díaz, que va atribuir el greu increment de menors amb idees suïcides a diverses causes: sobretot a l’augment de nens i adolescents amb violència a casa o a l’escola; a la "sobreexposició" a les noves tecnologies, i que un gruix viu en famílies amb problemes de salut mental, addiccions o en entorns de violència de gènere. "Truquen perquè ho passen fatal i busquen ajuda, però, en el fons, volen trobar una solució al seu problema", va reflexionar Ballesteros.
El greu problema queda reflectit amb claredat en el balanç d’ANAR, que en total va ajudar 19.990 menors el 2025, amb un increment del 8,9% respecte a l’any anterior (1.642 nens més) i del 21% sobre el 2021 (3.548 menors més). En total, 252.561 peticions d’ajuda, ja que la majoria de nens pateixen una mitjana de 4,7 problemàtiques associades.
En global, el principal motiu de trucada durant el 2025 va ser, un any més, els problemes de salut mental (el 51,8% dels contactes), un paraigua sota el qual s’engloben les idees suïcides i els trastorns de depressió o ansietat, generats per multitud de situacions. Entre aquestes, destaca el maltractament físic o psicològic (que va motivar el 16,3% de les trucades), les agressions sexuals (el 5,1%), els problemes amb els amics (el 4,5%) i l’assetjament escolar (el 3,8%).
Autolesions
Alhora que creix la conducta suïcida, augmenten també les autolesions, amb un increment del 35,2% en un any. En termes absoluts, els casos van passar de 3.375 el 2024 a 4.564 el 2025, "cosa que confirma la consolidació d’aquesta problemàtica com una de les principals preocupacions en l’àmbit de la salut mental infantojuvenil i evidencia un agreujament sostingut del malestar emocional", va apuntar la fundació. També creixen les addiccions i els problemes de conducta entre els menors.
A les línies d’ajuda d’ANAR també truquen adults que sol·liciten ajuda per a menors del seu entorn. En aquest cas, la violència és molt més prevalent, ja que apareix en el 63,3% de les consultes. Les principals causes dels contactes d’adults són el maltractament físic i psicològic (22,2%), les agressions sexuals (9,7%), l’abandonament (9%) i l’assetjament escolar o ciberbullying (8,8%).
