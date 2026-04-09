A Barcelona
Els Mossos apliquen el seu pla contra multireincidents als lladres de pisos i els robatoris es redueixen un 23,5% per Setmana Santa
En un sol dia els agents van detenir in fraganti sis sospitosos
Germán González
Un any després de l'aplicació del pla Kanpai contra la multireincidència a Barcelona i l'àrea metropolitana, els Mossos d'Esquadra han decidit fer servir aquesta metodologia en els operatius que preparen contra els lladres especialitzats que actuen a la ciutat. Un exemple va ser el Kanpai Pista, presentat fa unes setmanes, que incideix en els delinqüents que roben a vies ràpides, principalment a l'AP-7, però també en els dispositius específics per a la criminalitat de Barcelona.
D'aquesta manera, els agents han batejat com a Kanpai Silent l'operatiu policial desenvolupat per Setmana Santa a la ciutat exclusivament per combatre el fenomen dels robatoris amb força en domicilis. El dispositiu es va desplegar entre el 27 de març i el 6 d'abril en diferents zones de Barcelona, atenent l'anàlisi prèvia de dades del fenomen delictiu per saber les zones on es produeixen més aquests assalts a habitatges, una de les maneres d'actuar del Kanpai.
Aquests lladres aprofiten que moltes persones se'n van fora de vacances per robar, per la qual cosa els agents reforcen la vigilància a la nit, quan habitualment es produeixen més aquestes sostraccions. Gràcies a aquest desplegament, els delictes de robatori amb força en domicilis a la ciutat s'han reduït un 23,5% respecte del mateix període de l'any passat. La tendència es manté a la baixa durant els últims dos anys: el 2025 els delictes ja es van reduir un 26,6% respecte del mateix període del 2024. En aquest període, els Mossos d'Esquadra han detingut 14 persones per aquest delicte a Barcelona.
El dispositiu consisteix en un desplegament intens d'agents de paisà en determinades zones de la ciutat per detectar grups de persones, principalment de països de l'est d'Europa, especialitzats en robatoris amb força amb mètodes com l'ús de claus falses amb marcadors, escalant per les façanes o fent servir palanques per forçar portes.
El dispositiu també combina el patrullatge uniformat d'efectius de seguretat ciutadana i els controls de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i del Grup Regional de Motos (GRM) en punts d'entrada i sortida de vehicles, amb l'objectiu de detectar aquests grups de persones que tenen en el robatori de domicilis la seva manera de viure. Aquesta coordinació d'unitats policials també és pròpia del Kanpai.
Sis en una nit
En una nit, la del 5 al 6 d'abril, els Mossos van detenir 6 persones per robatoris in fraganti en diferents actuacions a la ciutat gràcies a aquest dispositiu. Cap a les 2.15 de la matinada a Ciutat Vella, els Mossos del districte localitzen unes targetes de crèdit al carrer, fan gestions amb el propietari i aquest confirma que és fora de casa. La patrulla uniformada es dirigeix a l'immoble i localitza dues persones fent tasques de vigilància i, posteriorment, un tercer autor amb eines per obrir portes. Els tres detinguts, d'entre 24 i 39 anys, acumulen 63 detencions.
Poc després, cap a les 2.45 de la matinada a Sarrià-Sant Gervasi, una patrulla d'agents de paisà detecta dos homes, un dels quals accedeix a l'edifici mentre l'altre roman vigilant a l'exterior. A l'interior de la finca, els Mossos localitzen diverses portes amb marcadors i detenen tots dos. Els detinguts, de 33 i 37 anys, acumulen 3 detencions.
Cap a les 7 del matí, els Mossos de Ciutat Vella reben un avís d'un robatori amb força en un domicili del barri Gòtic. L'actuació policial permet vincular la identificació d'un home a la Rambla i procedir a la seva detenció. El detingut, de 30 anys, acumula 5 antecedents.
